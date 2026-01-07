我是廣告 請繼續往下閱讀

▲從東管處石梯坪的即時影像中，可見昨（6日）晚間7時28分許天空閃現一團火光往海面墜。（圖／翻攝自石梯坪即時影像YouTube）

空軍花蓮基地一架F-16（機號6700）於昨（6日）晚間執行夜航訓練時不慎發意外，在豐濱外海約10海浬處傳出失聯。而飛行員辛柏毅上尉在第一時間緊急跳傘逃生，目前目前海巡署、國防部及空勤總隊仍持續搜救當中，盼成盡快傳出好消息。此外，在石梯坪及大石鼻山的「鏡頭君」也疑似拍到一團火光向下墜的畫面，且時間和F-16失事時間吻合。石梯坪及大石鼻山的「鏡頭君」即時影像於昨（6日）晚間7時28分許，在空中拍到一團火光直直往下墜落，且花光發生瞬間和F-16失事時間相近，疑似為戰機墜海瞬間所產生的火光。而在事故發生後，空軍司令部派遣S-70C直升機、C-130運輸機、P-3C反潛機 以及海巡艦艇，鏡頭君也清楚拍下搜救單位為了便是海面目標，不斷發射照明彈，漆黑的黑面上閃爍光點。針對這起意外事件，總統賴清德也發聲表示，已在第一時間指示國防部及相關單位務必以確保「人員平安」為最高目標，全力搜救。目前空軍應變中心已展開聯合搜救，在花蓮海域積極搜尋，「每一位國軍袍澤都是國家的重要支柱，請全體國人同胞一起為辛上尉集氣、為搜救人員加油。我們會盡全力，爭取每一分每一秒，將飛官平安帶回來。」