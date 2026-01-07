我是廣告 請繼續往下閱讀

川普在逮捕馬杜洛後的記者會上說，他現在實施的是新版的門羅主義（Monroe Doctrine），並命名為「唐羅主義（Donroe Doctrine）」。國務卿盧比歐也說，美洲大陸所在的西半球，是「我們的半球（Our Hemisphere）」。於是引發了一連串關於川普想重回孤立主義與門羅主義的討論，卻忽略了時空背景。門羅是在1823年的國情咨文中，首次提及「美國不干預現存的歐洲殖民地，也不會參與歐洲國家內部事務，但倘若歐洲國家如果進一步對北美或南美的土地進行殖民，對其政權進行干預，都將視為侵略行為，美國政府將會介入。」當時的背景，是1814年拿破崙戰爭結束，維也納會議開啟和平年代後，歐陸強權均內傷甚重，拉丁美洲殖民地紛紛鬧獨立，歐陸國家企圖干預，奪回原本殖民地控制權。而美國作為新興的強權，不樂見歐洲人再度插手美洲事務。門羅的國務卿是小亞當斯，即開國元勳約翰‧亞當斯的兒子，後來也當上總統，持續推動門羅主義，而歐洲國家已無力再在遙遠的美洲生事。接下來就是美國在無天敵環境下野蠻擴張生長的故事，稱之為「昭昭天命（Manifest Destiny）」，認為美國統治美洲大陸，是上帝賦予的任務。於是，1836年，為德克薩斯獨立與新獨立的墨西哥展開一輪戰爭，最著名的便是「阿拉莫戰役」，接著是1846年的美墨戰爭，墨國總統被俘，加里福尼亞、猶他、內華達、科羅拉多、亞利桑那、新墨西哥等地被割讓給美國，美國獲得了北美大陸從東岸到西岸的完整控制權。門羅主義在美洲發展約30年後，美國開始向太平洋擴張。1853年培里上將率黑船打開日本門戶，開始涉入亞洲事務。1864年南北戰爭後，美國工業野蠻生長，不再滿足於美洲，於是一面向太平洋擴張，另一面徹底清除美洲境內歐洲勢力，1898年打了美西戰爭，拿下古巴、波多黎各、關島、與菲律賓。但老美對佔領一片遙遠的領土真的很不在行，菲律賓獨立戰爭打了三年，打得美國人哀聲遍地，覺得得不償失，從此重回古典海權路線，不再對殖民地有興趣，只求設立基地與貿易據點，維持海洋自由通行。1890年，馬漢出版了《海權對歷史的影響》一書，美式海權論的理論基礎就次定型。老羅斯福的「溫言婉語，身懷大棒」，與摩根索的古典現實主義「砲艦外交」、「威望政策」，也在此時完成從理論到政策，再到實際效果的完整閉環。所以，要理解川普的「唐羅主義」，不能因名詞而直接接上最初門羅主義的文本，而要定位在老羅斯福年代的理論與實踐。在這個體系中，美國已強大到足以控制整個美洲，那是美國的農場與後花園，不容他人染指，誰插旗跟誰翻臉。在「我們的半球」中，實行的是徹底的陸權思維，我老美可以基於統治的方便，容許獨立國家，但你們得聽話，要不我整死你。川普說加拿大應該是美國的一洲，對墨西哥也很有興趣，還想併吞格陵蘭，便是這種「西半球陸權帝國」的概念展現。但出了美洲大陸，川普馬上跳接到海權思維。他對遙遠的領土沒有興趣，對歐亞大陸上的戰爭與爭議不想介入，「家事國事天下事，干我屁事」。他不想管烏克蘭戰爭，第一任期內便推動阿富汗撤軍，根本原因是認清了這些歐亞大陸內部的戰爭，成本太高，送前線一桶油進去，可能要花三桶油的運輸成本，跟當年大清帝國老有人想放棄新疆的理由一樣。所以他要把歐亞大陸甩鍋給歐洲，把中東甩給以色列，完全不想插手陸地上的戰事。但海洋卻是美洲大陸的揮灑空間。在馬漢的書中，不斷論證陸地上的強權，在長期消耗戰中，永遠無法贏過海洋封鎖的海軍。根本原因是，農業生產的財富累積速度，永遠追不上商業貿易的輪轉累積速度，這是小小雅典能夠頂住斯巴達，威尼斯與熱那亞彈丸之地，能夠在周遭歐陸強權環伺中，仍有話事權的主因。也是英國之所以能成為日不落國，而軍威無敵的拿破崙，走完二十年大運，最終只能去蹲小島苦窯的根本原因。所以，海權國家與陸權國家，有根本上的思維差異。陸權國家需要擴張領土來給自己國界製造一片「緩衝區（Buffer）」，但新擴的領土需要統治、壓服、與安全，有了新的邊界，就需要更多新的軍隊去防守，於是便又覺得自己不夠安全，必須佔領更多的領土。陸權國家便陷在這種「安全-擴張-不安全-再擴張」的無限循環之中，直到力竭而亡。從波斯帝國想佔領希臘，拿破崙、希特勒企圖征服俄羅斯，俄羅斯侵略烏克蘭，都是這種陸權帝國思維的展現。美國在美洲西半球也有這種陸權帝國思維的影子，只不過美洲大陸的天然安全邊界是兩片大洋，所以擴張有其極限。海權國家的貿易世界，最重要的有三個要素:貿易據點、安全航路、與契約精神。貿易據點就像小亞細亞腓尼基人建立的泰爾、克里米亞的卡法、君士坦丁堡對岸的加拉塔、荷蘭人的巴達維亞、台灣的熱蘭遮城。建在一個近海小島或半島上，有堅強的城堡與海港，大陸對岸再設個交易市集，如此便能有個安全據點，而且不需要太多士兵便能堅守待援，成本划算，此後發展成為現代的租界或基地。安全航路則表現在航運要道，如海峽邊上的軍事基地與常駐艦隊，與海軍那種「徹底殲滅敵軍可出海有生力量」的戰略戰術鐵則，這是從對付海盜中發展出來的。所以美軍對南海自由航行那麼堅持與重視，對所謂「九段線」嗤之以鼻，對西太平洋第一島鏈絕不放棄，什麼「太平洋很大，容得下兩個國家？」在海上，無城可守，無地可分，只有第一，沒有第二，你老共可給我聽好囉！最根本的還是契約精神。最原始的交易，始於海船與原住民的交易，雙方在沙灘上擺列自己願交易的物品，然後輪流各自前去取回自己想要的東西。這種貿易規則的建立與固定，基於信任與承諾，那是一切契約的源頭，也是現代國際法的根基。所以美國人對東方帝國那種不守承諾，有標準就有例外，有考試就有作弊，一心一意鑽漏洞，今天說好明天翻臉的習性完全不能忍受。馬杜洛被稱為「不能溝通的對象」便基於此，那習近平與普丁呢？他們現在應該在扳手指加腳趾，算算自己騙了川普多少次？所以，台灣不用擔心美國的唐羅主義會變成放棄太平洋防線的孤立主義，因為已經大到一定程度的美國，不能不維持全球貿易與航路，失去西太平洋第一島鏈，頓時後退兩千公里，是海權思維下不可承受之重。反而是中國、俄羅斯、與藍白立委，要擔心自己一而再再而三的陽奉陰違，觸犯了契約精神，會讓自己被老美定位為什麼樣的人？從1792年馬戛爾尼拜見乾隆請求通商，到1840年鴉片戰爭打開中國門戶，英國人等了50年，在現實實力對比下，海權國家可以耐心的磨與等，但只要時機一到，遲到總比不到好，絕對會要你加倍奉還的。所以，真正的現實是，在唐羅主義已經堂而皇之宣示的現實下，海洋島國只能選邊站在老美這一邊，回到古典現實主義的海權邏輯裡求生存。別再想啥民主自由普世價值了，站邊靠派，現實交易，遠比空喊口號，或不知死活頂風抗擊，更符合唐羅主義時代的運作風格。●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任●本文為作者評論意見，不代表《NOWNEWS今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄： opinion@nownews.com