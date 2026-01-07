必勝客行銷大翻車！連鎖披薩品牌必勝客廣受台灣人喜愛，但近日必勝客官方在臉書平台突然貼出一段15秒短片，影片中出現門市招牌被拆除的畫面，甚至寫下「「感謝一路的支持與陪伴」、「1986-2025珍重再見」等字句，讓一票人認為必勝客將退出台灣市場。而官方隔了半天解答真相，竟只是宣傳門市招牌換新，以及5款招牌披薩上市，行銷手法讓網友感到不滿，留言砲轟「讓人反感！」
必勝客突拆招牌喊「珍重再見」！真相公布被罵爆：超反感
連鎖披薩品牌必勝客在本月5日在臉書上，突然貼出一段15秒拆招牌短片，內容寫道「感謝一路的支持與陪伴，1986-2025珍重再見」搭搭配多個門市招牌被拆除的畫面，貼文甚至表示「終究是到了這一天，非常感謝各位粉絲長久以來的支持，珍重再見，後會有期」。
不少人以為必勝客將退出台灣市場，嚇得直喊「太突然了! 震驚」、「今天愚人節嗎」，點閱率高達135萬人觀看。但必勝客隔了半天又發布新貼文，公布真相其實只是將「更換新招牌」，更宣布五大招牌比薩「千島海鮮盛宴、超級夏威夷、經典海鮮四重奏、韓式泡菜豬五花、丸勝日式章魚燒」將重磅上市。
但真相曝光後，反而引來負評聲量，眾多網友坦言感到反感，認為「同樣的梗，一次是創意，兩次是無趣，三次就爛了」、「行銷人員應該要換一下，方式讓人反感」、「這招已經很膩了，聽過放羊的孩子嗎」、「行銷的很好，下次別行銷了」。
必勝客行銷變災難！122元之亂、跨年爆單引民怨
事實上，這次並非第一次必勝客的行銷方式備受關注。台灣必勝客在去年10月底罕見貼出「人事異動公告」，透露將開除2位年資超過二十年的同仁之職務，吸引萬人關心，猜測經典口味恐怕就此消失。後來官方解答，只是將「韓式泡菜豬五花披薩」升級成厚切嫩烤豬五花、「經典海鮮四重奏披薩」則升級為鮮美帆立貝。
此外，必勝客近期更是話題不斷。先是在12月因推出超低價優惠代碼掀起「122元之亂」，導致全台門市爆單，部分店家因無法負荷只好選擇關單；而2025跨年夜當天，必勝客更是爆出因爆單延誤取餐，民眾在門口苦等2至4小時才拿到餐，現場大排長龍，就連想取消訂單也得排隊，還有人最後卻遭店家告知不准退單，引發民怨。
當時必勝客緊急聲明致歉，表示感謝消費者對必勝客美味披薩的支持，跨年期間大量訂單瞬間湧入，導致部分訂單出餐有所延誤，對於造成消費者不便，深感抱歉，承諾未來將持續優化訂餐及出餐流程，並協助消費者妥善處理。
資料來源：必勝客
我是廣告 請繼續往下閱讀
連鎖披薩品牌必勝客在本月5日在臉書上，突然貼出一段15秒拆招牌短片，內容寫道「感謝一路的支持與陪伴，1986-2025珍重再見」搭搭配多個門市招牌被拆除的畫面，貼文甚至表示「終究是到了這一天，非常感謝各位粉絲長久以來的支持，珍重再見，後會有期」。
但真相曝光後，反而引來負評聲量，眾多網友坦言感到反感，認為「同樣的梗，一次是創意，兩次是無趣，三次就爛了」、「行銷人員應該要換一下，方式讓人反感」、「這招已經很膩了，聽過放羊的孩子嗎」、「行銷的很好，下次別行銷了」。
事實上，這次並非第一次必勝客的行銷方式備受關注。台灣必勝客在去年10月底罕見貼出「人事異動公告」，透露將開除2位年資超過二十年的同仁之職務，吸引萬人關心，猜測經典口味恐怕就此消失。後來官方解答，只是將「韓式泡菜豬五花披薩」升級成厚切嫩烤豬五花、「經典海鮮四重奏披薩」則升級為鮮美帆立貝。
此外，必勝客近期更是話題不斷。先是在12月因推出超低價優惠代碼掀起「122元之亂」，導致全台門市爆單，部分店家因無法負荷只好選擇關單；而2025跨年夜當天，必勝客更是爆出因爆單延誤取餐，民眾在門口苦等2至4小時才拿到餐，現場大排長龍，就連想取消訂單也得排隊，還有人最後卻遭店家告知不准退單，引發民怨。