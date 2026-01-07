強烈大陸冷氣團持續影響，天氣風險公司資深顧問吳聖宇表示，今（7）日晚上會有新的冷空氣填充，一直到周末（1月10日至1月11日），北部、宜蘭白天都不到20度，夜晚清晨有可能剩下5至7度，中南部地區則是日夜溫差極大，單日氣溫甚至可以相差到10至15度以上，要特別注意。
2波冷空氣南下遞補 強烈大陸冷氣團凍到周末
吳聖宇指出，今晚到明天，會有一波冷空氣遞補下來，由於中間沒有明顯的間隔，所以都算同一波強烈大陸冷氣團，周五冷空氣才緩和，但周末兩天很快又會有一波冷空氣南下，並且持續影響到下周一，也會有機會達到大陸冷氣團，未來幾天還是乾冷，雖然白天溫度有上升的空間，但夜晚清晨很容易出現低溫。
北台灣最冷跌破7度 中南部溫差恐達15度
吳聖宇說明，今天一直到周末，北部、宜蘭白天高溫都在20度或以下，中部、花東高溫則落在18至23度，南部高溫20至25度，越往南白天溫度上升的空間就越大，感受也越溫暖，夜晚清晨在中北部、宜蘭都市地區低溫10至14度，空曠地區有機會降到7至9度，輻射冷卻明顯的地區會比7度更低。
吳聖宇提及，南部及花東都市地區低溫13至16度，空曠地區10至12度，輻射冷卻明顯的地方10度以下，從溫度的預測可以看出，各地的日夜溫差都相當大，尤其中南部地區，甚至可以相差到10至15度以上，除了輻射冷卻低溫本身要注意外，顯著的日夜溫差也要特別小心。
乾冷天氣到周末 高山下雪機會低
天氣方面，吳聖宇提及，陸續南下的冷空氣都偏乾，雖然有「短波槽」掠過時，台灣迎風面地區有些降雨的機會，但是降雨量不多，範圍也集中在大台北、北海岸、宜蘭、花東的局部區域為主，其它地方則只有雲量多寡的變化。
吳聖宇強調，一直到周末，台灣整體天氣都較為穩定，缺乏明顯水氣的環境下，因此高山這一段時間也不容易出現冰霰或下雪，即使有應該也非常零星局部，但是溫度夠低，仍有機會出現結冰的現象，到山區活動仍要特別注意。
資料來源：天氣職人-吳聖宇臉書
