▲F-16單座戰機（機號6700），昨晚19時29分於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬處疑似跳傘。（圖／IDF經國號臉書授權使用）

▲莊凱勛發文祈願辛柏毅盡快被搜救到。（圖／翻攝自莊凱勛IG）

F-16墜機失事有火光點！辛柏毅失聯15hrs

▲國防部與海巡署展開海空救援。（圖／翻攝畫面）

總統賴清德：為辛上尉集氣！人力支援前線

空軍花蓮基地F-16單座戰機昨（6）日晚間失事墜機，飛官辛柏毅於19時29分於花蓮縣豐濱鄉東面10浬疑跳傘逃生，目前相關單位陸海空全面搜救，辛柏毅至今失聯近15小時，下落引發全台國人關心。而平時就緊跟時事的藝人莊凱勛，今凌晨透過社群IG發聲集氣，「祈願平安歸來！上尉加油！搜救人員辛苦了，國軍弟兄辛苦了！」惹來一片粉絲打氣。莊凱勛今凌晨在社群IG發文寫道：「祈願平安歸來！上尉加油！搜救人員辛苦了，國軍弟兄辛苦了」，引來一片粉絲紛紛幫忙集氣：「今天寒流，拜託撐過」、「希望人真的可以平安歸來！奇蹟快發生」、「平安」、「集氣！」並加上雙手合十符號以表祈願心情。回首F-16墜機事件，空軍司令部昨晚表示，花蓮基地乙架F-16單座戰機（機號6700），於18時17分由飛行官辛姓上尉駕機起飛執行例行性訓練任務，卻在19時29分於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬處疑似跳傘，空軍隨即成立應變中心，展開搜尋行動。截至今上午10時，目前辛柏毅已失聯近15小時，海巡署、國防部及空勤總隊持續搜救中，此外，在石梯坪及大石鼻山的「鏡頭君」也疑似拍到一團火光向下墜的畫面，且時間和F-16失事時間吻合，疑似為失事瞬間所產生的火光，動向仍澈查中。對此，總統賴清德發聲表示，已在第一時間指示國防部及相關單位務必以確保「人員平安」為最高目標，全力搜救，「每一位國軍袍澤都是國家的重要支柱，請全體國人同胞一起為辛上尉集氣、為搜救人員加油。我們會盡全力，爭取每一分每一秒，將飛官平安帶回來。」行政院發言人李慧芝也表示，院長卓榮泰第一時間與國防部長顧立雄通話了解情形，並請海委會海巡署及內政部空勤總隊，協同國防部前往搜救，同時請農業部漁業署協助周邊漁船查看，院長請搜救人員注意安全，期盼能夠儘速救援辛上尉，今早派遣更多人力支援前線。