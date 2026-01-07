周三炸雞優惠一次看！肯德基雞塊、蛋撻「買一送一」、咔啦雞腿堡套餐99元、6塊咔啦脆雞桶餐＋2顆原味蛋撻299元；三商炸雞表示，7塊炸雞特價199元、下殺43折；頂呱呱週三會員日「雙雞薯組」139元。《NOWNEWS今日新聞》整理周三炸雞優惠供讀者一次掌握。

我是廣告 請繼續往下閱讀
肯德基：蛋撻買一送一！咔啦雞腿堡套餐99元　6塊炸雞桶餐299元

肯德基2026開年第一炸，即日起至2月2日，四大炸雞優惠一次看：

◾️4塊雞塊買一送一

◾️「咔啦雞腿堡＋原味蛋撻」99元

◾️「咔啦脆雞 x 2＋小冰無糖綠茶」99元

◾️「6塊炸雞桶餐＋2顆原味蛋撻」299元

肯德基今1月7日炸翻星期三PK APP會員限定「買一送一」！上午10:30至晚上20:00限量開搶「買一送一」優惠券（限時1月7日至1月9日使用！數量有限）搶購肯德基優惠網址點此進

◾️「原味蛋撻買一送一」47元

◾️「咔啦脆雞 x 6＋原味蛋撻 x 6」399元、下殺56折。

◾️「咔啦雞腿堡＋小香酥脆薯＋原味蛋撻 x 2＋中百事可樂」159元。

三商炸雞：7塊199元！6隻灑粉酥炸棒腿99元

三商炸雞表示，即日起至1月26日推出新年優惠，全台門市外帶「7塊炸雞」特價199元（原價455元），現省256元、相當於下殺43折好划算；還有外帶「6隻灑粉酥炸棒腿」加購價99元（原價149元，有原味胡椒／川味椒麻／香檸起司可選）。

▲三商炸雞表示，「雞腿酷滋桶」原價410元，內用／外帶特惠價199元，比「買一送一」活動更便宜。（圖／三商炸雞提供www.33friedchicken.com.tw/）
▲三商炸雞7塊199元新年優惠開吃。（圖／三商炸雞提供www.33friedchicken.com.tw/）
頂呱呱：週三「炸雞雙拼組」特價189元！

頂呱呱表示，今1月7日週三會員日，全台門市開吃「雙雞薯組」，「原味雞腿＋原味炸雞＋地瓜薯條」特價139元（原價190元），相當於73折優惠。提醒大家，桃園機場、松山機場門市除外；免費加入會員就能手刀領取優惠券。

資料來源：

相關新聞

小寒優惠！摩斯漢堡黃金地瓜薯條49.5元　拿坡里炸雞烤雞6塊199元

漢堡王買一送一新年優惠券！華堡+薯條才89元、1+1自由配49元起

星巴克買一送一喝6天！特大杯70元　藝術家聯名春節禮盒送明信片

珍煮丹買一送一喝3天！迷客夏鮮奶茶39元優惠菜單　抽獎iPhone17