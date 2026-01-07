周三炸雞優惠一次看！肯德基雞塊、蛋撻「買一送一」、咔啦雞腿堡套餐99元、6塊咔啦脆雞桶餐＋2顆原味蛋撻299元；三商炸雞表示，7塊炸雞特價199元、下殺43折；頂呱呱週三會員日「雙雞薯組」139元。《NOWNEWS今日新聞》整理周三炸雞優惠供讀者一次掌握。
肯德基：蛋撻買一送一！咔啦雞腿堡套餐99元 6塊炸雞桶餐299元
肯德基2026開年第一炸，即日起至2月2日，四大炸雞優惠一次看：
◾️4塊雞塊買一送一
◾️「咔啦雞腿堡＋原味蛋撻」99元
◾️「咔啦脆雞 x 2＋小冰無糖綠茶」99元
◾️「6塊炸雞桶餐＋2顆原味蛋撻」299元
肯德基今1月7日炸翻星期三PK APP會員限定「買一送一」！上午10:30至晚上20:00限量開搶「買一送一」優惠券（限時1月7日至1月9日使用！數量有限），搶購肯德基優惠網址點此進：
◾️「原味蛋撻買一送一」47元。
◾️「咔啦脆雞 x 6＋原味蛋撻 x 6」399元、下殺56折。
◾️「咔啦雞腿堡＋小香酥脆薯＋原味蛋撻 x 2＋中百事可樂」159元。
三商炸雞：7塊199元！6隻灑粉酥炸棒腿99元
腿99元
三商炸雞表示，即日起至1月26日推出新年優惠，全台門市外帶「7塊
炸雞」特價199元（原價455元），現省256元、相當於下殺43折好划算；還有外帶「6隻灑粉酥炸棒 腿」加購價99元（原價149元，有原味胡椒／川味椒麻／香檸起司可選）。
頂呱呱：週三「炸雞雙拼組」特價189元！
頂呱呱表示，今1月7日週三會員日，全台門市開吃「雙雞薯組」，「原味雞腿＋原味炸雞＋地瓜薯條」特價139元（原價190元），相當於73折優惠。提醒大家，桃園機場、松山機場門市除外；免費加入會員就能手刀領取優惠券。
