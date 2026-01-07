我是廣告 請繼續往下閱讀

前年（2024）台北市一名清潔隊員回收殘值32元的舊電鍋，轉送給一名拾荒老婦，遭到檢舉後，他花自己錢買新電鍋給老婦人，換回舊電鍋交還隊上，仍涉犯貪污重罪，遭士林地院判刑3個月、緩刑2年，褫奪公權1年。士林地檢署7日表示，考量法院判決理由，決定不上訴，黃男也未提起上訴，全案將依一審判決結果確定。2024年7月，黃姓清潔隊員在回收車上發現一個還能使用的大同電鍋，帶回家測試功能正常，隔天送給一名拾荒婦人。清潔隊同事發現黃姓隊員擅自帶走回收物，提出檢舉而且有監視畫面為證，士林地檢署認定電鍋殘值只有32.56元，但他帶走轉送的行為仍觸法，以貪污罪起訴黃員。法官審理後認為，黃姓清潔隊員身為公務員卻侵占資源回收物，損害廉潔形象，仍須負起刑事責任而不予免刑。然考量其於偵查中坦承犯行、主動繳回電鍋，並在廉政機關掌握案情前自首，符合多項減刑要件；加之其犯情相較其他貪汙案輕微，且未對機關財務造成重大損失，最終判處有期徒刑3個月、緩刑2年，並依法褫奪公權1年。針對是否上訴二審，檢方研議後決定不提起上訴，而被告黃男也未提出上訴，本案一審判決將生效並確定。