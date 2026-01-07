我是廣告 請繼續往下閱讀

▲BTS宣布2026年3月20日發行正規專輯並啟動65場世界巡演，行程將於1月14日凌晨0點公布，外媒更傳台灣站落在下半年、高雄世運主場館有望迎來5萬人開唱。（圖／WEVERSE）

韓國天團BTS（防彈少年團）宣布回歸，將於3月20日推出全新正規專輯，讓苦等2年多的全球ARMY（粉絲名）集體暴動，他們將展開65場世界巡演，並且確定包含台灣場，預計是今年下半年，細節將於1月14日公布，Threads上立刻掀起討論，不過有5年級生（民國50年次）擔心自己會是全場最老粉絲，未料釣出大批ARMY安慰，有人說連自己70歲的阿嬤都愛，年齡不是問題，搶票才是問題。對於BTS即將回歸，全球ARMY都興奮不已，有網友在Threads上討論，「真的想去看，很擔心全場我最老。」沒想到引來200多則留言，釣出許多50年次的ARMY，還有人說，每次要提到自己82年次，但是是1982的82，就有點難為情。也有人提到，「我朋友的阿嬤也很愛她67歲了」、「我媽70，說這次演唱會要我帶她去見她心愛的Jimin」、「我60。上次18年來桃園我也有去」、「去防彈演唱會最不需要擔心的是年齡而是體力」、「我只擔心搶不到票，年齡從不是問題」。根據《鏡報》報導，，這不只將是BTS首次唱進高雄世運，也等於解鎖他們在台灣歷來最大規模的演唱會場地，對台灣ARMY來說完全是體驗大升級。BTS將於3月20日發片同時，也計畫展開規模龐大的世界巡演，預計共舉辦65場演出，其中超過30場將在北美舉行，被形容為「史上最大規模巡演」。這數字遠遠超越他們在2018至2019年間舉辦的《BTS World Tour：Love Yourself》巡演，當時共舉辦62場、動員超過205萬名觀眾。