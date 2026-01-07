中央氣象署表示，受「強烈大陸冷氣團」與「輻射冷卻」影響，清晨全台都能感受到寒意。明明穿得很厚，卻還是感覺到冷嗎？胸腔暨重症科黃軒醫師表示，可能是忽略「頭、頸、腳」3個關鍵部位的保暖，如果這3個地方的熱能一直流失，身體可能會以為你在受寒，甚至會增加罹患心肌梗塞、中風的風險，黃軒提醒，冬天保暖不是只有多穿一件外套，而是要運用帽子、圍巾、襪子，讓身體真正暖起來。
身體穿再多也不暖 醫揭頭、頸、腳3關鍵保暖更重要
黃軒醫師在臉書粉專表示，許多人明明穿得很厚，卻還是會覺得越來越冷，雖然加穿厚外套、發熱衣還是沒什麼用，黃軒指出，穿得再厚，如果熱能一直從「頭、頸、腳」3個關鍵部位流失，身體還是覺得你在受寒。
黃軒表示，這是因為人體不是只靠皮膚感覺溫度，還有靠「大腦、自律神經、血流回饋」來判斷身體冷不冷，頭、頸、腳這3個散熱最快的地方都有血管密集、靠近重要神經或中樞的共通點，只要這3個地方冷起來，訊號會被放大解讀。
1、頭：不是冷在皮膚而是中樞
頭部血流量高，而且靠近腦部溫控中樞，當頭部溫度一降，大腦會以為「核心體溫」正在下滑，導致全身血管立刻收縮、血壓上升、心臟被迫更用力工作，這也是為什麼冬天清晨中風與心肌梗塞情況特別多。
2、頸：自律神經的交通樞紐
頸部有頸動脈、迷走神經、交感神經叢，這裡一冷，影響的不是局部，而是整套自律神經平衡，可能導致心跳變快或不規則、血壓波動、頭暈、胸悶、心悸感增加。
3、腳：最容易被忽略的「循環死角」
腳離心臟最遠，本來就是血液回流最辛苦的地方，一旦腳感覺到冷，血管就會收縮，造成回流更差，體溫調節效率下降，這時候，身體會選擇「保命模式」：犧牲末梢，保住核心，讓全身更冷、血壓更高、心臟更累。
帽子、圍巾、襪子保暖更有效 5族群特別留意
接著黃軒表示，「帽子、圍巾、襪子」會比多穿一件衣服有用，因為它們不是包住肌肉，而是穩定身體神經、血流，讓身體對溫度控制判斷不會失衡，帽子可以避免大腦誤判正在遭受低溫，圍巾能減少自律神經被「冷」影響，襪子則可以改善末梢血液循環，降低整體血管收縮需求。
黃軒提醒，高風險族群尤其要留意保暖，有研究顯示，寒冷刺激會顯著提高心血管事件風險，尤其是高血壓、心臟病、中風病史、糖尿病及高齡者，冷不是舒不舒服的問題，而是會直接改變血壓、心跳、血管張力、血管黏稠度，對於這些族群來說，保暖等於降低急性發作的風險，守護好「頭、頸、腳」，不僅是保暖，更是守護心臟和大腦。
資料來源：中央氣象署、黃軒醫師
