強烈冷氣團已經壓境抵達，氣溫最低可能跌破 5 度！天冷要注意保暖，「冷氣可以當暖氣用嗎」以及「暖氣開幾度省電」成了近期 Google 搜尋竄升的關鍵字。事實上，台電過去曾解答，若家中不是冷暖空調，單靠調高溫度是沒用的。對此，台電特別加碼分享了「出風口朝下」等 3 動作，這些關鍵的保暖省電方法，能讓民眾在寒冬中吹得舒適又不傷荷包。
📍重點摘要：
一般冷氣可以當暖氣用嗎？台電破除運作誤解
有網友在論壇、社群平台上發問「沒有暖氣的冷氣機當暖氣機會怎樣？」、「冷氣可以當暖氣用嗎？」。提出疑問的網友表示，家中冷氣不是冷暖機型，想知道如果把冷氣機溫度調到 30 度，是不是就像汽車冷氣一樣，會吹出暖風，變成「暖氣機」。
對此台電解答，答案是否定的。台電指出，一般冷氣與冷暖空調性能不同，冷氣只能製冷，當設定溫度高於環境溫度時，壓縮機會停止運轉，不會吹出熱風；反之，冷暖型機種在暖氣模式下會反轉循環方向，在室內釋放熱能，讓室內變暖和。
暖氣開幾度省電？掌握省錢的關鍵溫標
那麼空調暖氣開幾度省電？美國能源部與澳洲維多利亞州能源機關都曾建議，將暖氣設定在 18 至 20 度之間，能在保暖與節省開銷間取得平衡。因為一旦溫度高於此區間，每增加 1 度，電費就可能上升約 15%，長時間下來電費差距相當明顯，因此合理的溫度設定非常重要。
提升暖房效率：台電推薦的保暖省電方法
想讓暖氣更有效率，台電建議開暖氣時要多做「3 動作」：一是出風口朝下、二是拉上窗簾，三則是搭配吊扇或循環扇。台電說明，由於熱空氣會往上飄，若暖氣出風口朝上，熱氣容易堆積在天花板，甚至被空調吸回，導致機器誤判室溫已升高而停止送風。掌握這些保暖省電方法，能確保熱氣均勻分布在人體活動的高度。
醫師提醒：正確的冷暖氣機設定守護健康
「18 至 20 度」這溫度對台灣人來說看似偏低，但胸腔暨重症醫師黃軒曾提出醫學看法，示警指出寒流來襲時，家中的冷暖氣機設定若太過溫暖，可能引發猝死危機。
黃軒建議，冬季室溫若經常保持在 23 度以上，當人們從室外 10 度的低溫環境進入室內，就可能會因溫差劇烈變化而增加心血管疾病等風險。因此，在追求溫暖的同時，適度的溫度掌控才是最安全的作法。
資料來源：美國能源部、澳洲維多利亞州能源、環境與氣候行動部、胸腔暨重症醫師黃軒、台電
我是廣告 請繼續往下閱讀
- 功能迷思： 一般冷氣無熱循環功能，設定 30 度也無法吹出熱風。
- 省電溫標： 專家建議設定在 18 至 20 度，每增加 1 度電費約增 15%。
- 效率 3 動作： 出風口朝下、拉窗簾、搭配循環扇，可優化暖房效果。
- 健康提醒： 室溫超過 23 度恐導致溫差過大，增加心血管疾病風險。
有網友在論壇、社群平台上發問「沒有暖氣的冷氣機當暖氣機會怎樣？」、「冷氣可以當暖氣用嗎？」。提出疑問的網友表示，家中冷氣不是冷暖機型，想知道如果把冷氣機溫度調到 30 度，是不是就像汽車冷氣一樣，會吹出暖風，變成「暖氣機」。
對此台電解答，答案是否定的。台電指出，一般冷氣與冷暖空調性能不同，冷氣只能製冷，當設定溫度高於環境溫度時，壓縮機會停止運轉，不會吹出熱風；反之，冷暖型機種在暖氣模式下會反轉循環方向，在室內釋放熱能，讓室內變暖和。
那麼空調暖氣開幾度省電？美國能源部與澳洲維多利亞州能源機關都曾建議，將暖氣設定在 18 至 20 度之間，能在保暖與節省開銷間取得平衡。因為一旦溫度高於此區間，每增加 1 度，電費就可能上升約 15%，長時間下來電費差距相當明顯，因此合理的溫度設定非常重要。
提升暖房效率：台電推薦的保暖省電方法
想讓暖氣更有效率，台電建議開暖氣時要多做「3 動作」：一是出風口朝下、二是拉上窗簾，三則是搭配吊扇或循環扇。台電說明，由於熱空氣會往上飄，若暖氣出風口朝上，熱氣容易堆積在天花板，甚至被空調吸回，導致機器誤判室溫已升高而停止送風。掌握這些保暖省電方法，能確保熱氣均勻分布在人體活動的高度。
「18 至 20 度」這溫度對台灣人來說看似偏低，但胸腔暨重症醫師黃軒曾提出醫學看法，示警指出寒流來襲時，家中的冷暖氣機設定若太過溫暖，可能引發猝死危機。
黃軒建議，冬季室溫若經常保持在 23 度以上，當人們從室外 10 度的低溫環境進入室內，就可能會因溫差劇烈變化而增加心血管疾病等風險。因此，在追求溫暖的同時，適度的溫度掌控才是最安全的作法。
資料來源：美國能源部、澳洲維多利亞州能源、環境與氣候行動部、胸腔暨重症醫師黃軒、台電