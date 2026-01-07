我是廣告 請繼續往下閱讀

▲星宇航空首架 A350-1000 廣體客機，已於昨日上午飛抵台灣。（圖／星宇航空提供 www.starlux-airlines.com/）

星宇航空A350-1000型客機首飛航點 初估應是東京

▲張國煒提到，A350-1000型客機應該會在農曆過年前，就會投入到日本線，初期應該是飛東京。（圖／星宇航空提供 www.starlux-airlines.com/）

A350-1000優點在哪？高達350個座位 最安靜的廣體客機之一

全台第一架、同時也是星宇航空首架A350-1000廣體客機，由董事長張國煒親自駕駛啟程，於昨（6日）上午10點15分正式降落桃園國際機場，。且針對年終獎金僅一個月恐引發員工抱怨一事，今年航空業年終獎金已陸續公布，長榮6.5個月、虎航10個月，但星宇只有一個月，和其他航空業相比落差大，引發內部員工不滿。對此，董事長張國煒昨（6）日公開表示，星宇航空去年為了籌備14架新機，包括地勤、空服，還有各部門人力都增加，所以費用相對拉高，有聽到員工的抱怨，但現今公司處於擴充階段，只能請同仁多加體諒。張國煒並提到，之前已經訂購8架A350-1000型客機，去年又追加10架，所以之後會有18架，加上之前10架A350-900型客機，所以星宇航空350機隊會達到28架。由於此次這架新機是台灣第一架A350-1000型客機，所以民航局那邊還要做1個小五階，預估大概1個月之內可以完成，所以在農曆過年前，就會將新機投入到日本線，初期應該是東京。星宇航空表示，此次引進的A350-1000機型共設置四艙等配置，包含4席頭等艙、40席商務艙、36席豪華經濟艙、270席經濟艙，共350個座位，直飛航程可達1萬5600 公里，預計將成為星宇航空開拓北美及歐洲航網的重要助力。該機型搭載目前市場上效能最佳的新一代RollsRoyce Trent XWB發動機，不僅可提升25%的燃油效率，且能降低噪音，是最安靜的廣體客機之一。此外，A350機身與機艙採用先進空氣動力技術與碳纖維複合材料，可使整體營運成本較上一代機型顯著下降，提高效能與舒適度，為長程旅客提供舒適如家的乘坐環境，同時，每一席位皆能減少25%的碳排放，符合永續旅行的現代生活風格。