「樂天零死角女神」林岱縈近日傳出身體亮紅燈，針對媒體報導指稱她有「頻尿」及「椎間盤突出」問題，她（6）日深夜在社群平台發限時動態澄清，證實自己罹患的是「骶管囊腫」。由於囊腫體積較大，已經壓迫神經並侵蝕骨頭，考量到未來恐造成永久性影響，她已決定朝動手術治療的方向規劃，雖然術後需要較長的休養時間，但她希望能盡快恢復健康，回到喜愛的工作崗位。林岱縈表示，自己並沒有接受新聞訪問，部分報導與事實不符，因此特地發文說明以避免誤解。她強調自己沒有頻尿，且病因也不是椎間盤突出。她表示，初期四處就醫時，曾被不同科別誤判為輕微椎間盤突出、坐骨神經痛或筋膜發炎，吃藥復健都不見改善，打止痛針也只能暫時緩解。直到後來安排了核磁共振檢查（MRI），才發現薦骨左側長了一顆約4公分多的「骶管囊腫」，此前的超音波與X光檢查都未能發現。林岱縈表示，她的囊腫已壓迫神經並侵蝕骨質，導致左側骨盆到大腿後側產生疼痛、抽動感，左腿抽筋次數增加，彎腰也相當吃力。她回憶，其實幾年前就偶發疼痛，但去年下半年症狀明顯加劇，痛到一般止痛藥無效，甚至曾因半夜劇痛掛急診，打針後左腿卻出現長時間麻木感。為防永久傷害，林岱縈說，醫師指出骶管囊腫無法單靠藥物根治，通常建議保守治療，但若症狀惡化則需評估手術。林岱縈考量到長期神經受壓恐造成永久性影響，以及骨頭持續被侵蝕的風險，已下定決心動刀。林岱縈表示，雖然手術成功機率高，但術後需要較長休養期，且必須避免彎腰與劇烈活動。原預計1月進行的手術將延後，目前以藥物、營養補充及調整生活姿勢與囊腫共處，之後希望能早日康復再蹦蹦跳跳。原本低調是不想讓家人與粉絲擔心，如今既然消息曝光，也藉此機會讓大家認識這個疾病。