115學年度學科能力測驗將於1月17日至19日舉行，約12萬1500人報考，是歷年第5低，明日上午9時起將公告應考資訊（含應試號碼、考試地點）與試場分配表。大學入學考試中心今（7）日發布新聞稿指出，115學年度學測應考資訊（含應試號碼、考試地點）與試場分配表將採一次性公告，明（8）日上午9時起，考生可上大考中心網站（https://www.ceec.edu.tw）查詢。應考資訊包含姓名、應試號碼、考區、試場、報名科目、無冷氣試場、考試日程、考試地點等；考生如發現所查詢應考資訊有任一項與原報名資料不同者，應立即致電大考中心洽詢（電話02-23661416轉608）。大考中心網站同樣於明日上午9時起將刊登學測各考（分）區試場分配表，考生可點選進入特定考（分）區查看試場平面圖。大考中心表示，考生報名資料的「聯絡電話」如填寫行動電話號碼，明日將收到大考中心發送簡訊通知，加強提醒考生務必上網查詢應考資訊與試場分配表。學測試場查看開放時間為1月16日下午2時至4時；無論考生實際應考日程，如要查看試場及座位，須於規定時間內前往查看，其餘時間皆不開放。