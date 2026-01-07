我是廣告 請繼續往下閱讀

記憶體持續瘋漲！摩根士丹利（大摩）近日發布報告指出，蘋果過去與記憶體大廠鎧俠（KIOXIA）簽訂協議確保以優惠價格取得NAND（快閃記憶體），但隨著合約即將到期，鎧俠可能於今年初重新議價，大摩預估，將採取更積極的漲價策略。此外，其他供應商恐怕也將在DRAM方面對蘋果採更大幅度的漲價。大摩指出，由於與鎧俠達成協議，蘋果已以相對優惠的價格，確保獲得截至今年第一季充足的NAND庫存。然而，隨著現有合約即將到期，鎧俠極有可能在今年初重新議價。儘管鎧俠過去在定價上不如其他記憶體供應商強勢，但大摩預期，鎧俠將針對蘋果採取更積極的漲價策略，使得價格能與當前市場行情接軌。與此同時，蘋果目前也仍與記憶體供應商就今年第一季的DRAM價格進行談判，但考量到蘋果先前鎖定了較優惠的條件，供應商可能會試圖在該季實施更大幅度的漲價，來縮小與現貨市場價格的差距。基於此，大摩預測蘋果今年第一季的DRAM採購價格將出現50%以上的季增幅（QoQ）。大摩提到，台積電也預計將微幅調漲蘋果先進製程晶圓的價格，漲幅為低個位數百分比，低於對其他先進製程客戶實施的中個位數百分比漲幅，這也反映出台積電與蘋果之間穩固的合作夥伴關係，此關係建立在雙方持續共同投資先進晶圓代工製程技術的基礎之上。大摩預測，蘋果2奈米晶圓在量產時的價格將比3奈米晶圓高出約30%，低於媒體報導所稱的50%漲幅。鑑於台積電N2製程的邏輯密度比N3E高出15%以上，預期蘋果A19、A19 Pro處理器的晶粒尺寸將小於A18、A18 Pro，代表 今年秋季將要發表的最新iPhone 18系列處理器的年增幅可能低於30%。日本記憶體大廠鎧俠為NAND快閃記憶體製造商，其客戶包括蘋果和微軟公司，該公司股價去年已上漲約540%，超越了MSCI世界指數中的所有其他成員。