花蓮空軍基地一架F-16V單座戰機（機號6700）6日晚間執行夜航訓練時突失聯，飛官辛柏毅上尉於晚上7時29分疑跳傘逃生，目前生死不明，事發後國軍正展開陸海空搜救行動，希望能儘快找到人。針對此事件，國防部發言人臉書粉絲專頁當晚PO出集氣圖文，短時間獲得超過5萬名網友點讚，上千人湧入留言區寫下「辛上尉平安歸來！」、「希望飛官平安獲救無事」，紛紛為辛上尉集氣。國防部6日表示，空軍第五聯隊由辛柏毅上尉駕駛乙架 F-16單座戰機，18時17分於花蓮基地起飛，執行例行性訓練任務，19時29分許疑似於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬處跳傘。空軍隨即成立應變中心，展開搜救行動；國防部長顧立雄獲報後，即赴空軍司令部掌握全般狀況，並要求海、空、陸軍機艦、兵力以及協請國搜中心、空勤總隊、海巡署等全力投入搜救行動。失聯中的飛官上尉辛柏毅出身澎湖，畢業於空軍官校108年班，今年29歲，父親辛進裕為文澳派出所退休員警，妻子同樣在空軍服役，2人近日才剛度完蜜月回台，未料就發生失聯意外，目前搜救尚未找到辛柏毅。國防部發言人臉書粉絲專頁昨晚PO出圖文表示「目前全力搜救中，請和我們一起祈禱」，截至上午10時內獲得5.3萬人按讚、5000多名網友紛紛留言「祝福早日平安歸來，搜救弟兄加油」、「希望飛官平安獲救無事」、「辛上尉平安歸來！」、「教官平安！！謝謝辛苦的國軍」、「這麼冷的天氣，祈禱一切平安」、「祈福祝禱，願英雄平安歸來」，一同為辛上尉集氣。