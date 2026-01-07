我是廣告 請繼續往下閱讀

花蓮空軍基地一架F-16V單座戰機（機號6700）6日晚間執行夜航訓練時突失聯，飛官辛柏毅上尉於晚上7時29分疑跳傘逃生，國軍正展開海空救援。辛柏毅來自澎湖縣湖西鄉，且才剛度完蜜月歸隊，澎湖縣長陳光復說，「我們的心與辛上尉的家人、與所有搜救人員同在。辛柏毅上尉，加油！我們等你回來！」陳光復說，6日晚上傳來令人揪心的消息，目前辛柏毅跳傘逃生後仍然失聯，海空搜救行動正分秒必爭地進行中。​澎湖作為捍衛台海領空的第一線，每天都能聽見戰機呼嘯而過的引擎聲。「對於這些在夜深人靜時、在雲霧變幻間，捨身守護國土平安的英雄，我們心中有著無比的敬意與不捨。」陳光復說，​辛柏毅是湖西子弟，空軍官校108年班的優秀飛官，近日才剛完成蜜月歸隊。「此時此刻，我們的心與辛上尉的家人、與所有搜救人員同在。守著一夜最新消息，目前花蓮外海正受強烈冷氣團影響，陣風高達8級、海溫驟降，搜救難度極高，看到弟兄們照明彈一次次劃破黑夜的惡海，我們只能虔誠的祈禱。讓我們一起祈求飛官平安歸來，讓辛家人得以團圓。」