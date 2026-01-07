我是廣告 請繼續往下閱讀

今年度中央政府總預算案尚未進入立法院審議階段，攸關廣大通勤族權益的TPASS恐受到衝擊，對此，民進黨立委王義川今（7）日呼籲藍白盡快將總預算付委審查，「若對TPASS有意見，你們也能提，不要讓市民朋友擔心，那張卡刷不過」；他強調，若客運業者退出TPASS，國民黨要負責嗎？民進黨上午舉行「TPASS no PASS！藍白擋總預算為難通勤族」記者會，包含王義川、民進黨台北市議會黨團幹事長顏若芳、新北市議會黨團前總召張維倩、桃園市議會黨團總召李宗豪、基隆市議會黨團總召曾怡芳等人出席。王義川表示，總預算至今還沒審查，昨天發生F-16飛官事故，國防部也編列F-16後續訓練計畫的費用，都包含在總預算裡頭，要請國民黨跟民眾黨行行好，盡快進入總預算的審查，「哪一筆預算有意見，就進入審查，大家再論辯，要刪多少錢、要凍結多少錢？那就公開地來討論」。王義川提到，交通部已編列預算卻下不來，倒楣的是一般市民、客運公司業者，台北、新北稱要幫忙墊，那都撐不久，請國民黨行行，不要再欺負這些人。王義川質疑，客運業者配合政府，立院卻把錢擋住，不讓政府付給客運業者，這哪叫危言聳聽？「如果到時候業者退出TPASS，國民黨要負責嗎？四個縣市能撐多久？」顏若芳直言，TPASS到底能不能PASS，取決於在立法院最多數的國民黨、民眾黨的立委手上，怎麼會是像台北市長蔣萬安所講的，在行政院手上？呼籲蔣萬安別用政治話術，欺騙社會大眾。張維倩提到，新北市長侯友宜稱編列11億元還能撐，這是治標不治本，「卡住是你們的立委，難道你沒責任去溝通說明，讓TPASS預算放行，讓通勤族好好使用TPASS，通勤族的聲音，坐在辦公室的你，聽不到嗎？」李宗豪則說，請藍白立委摸摸自己良心，希望回到立院好好審議國家總預算，也請桃園市長張善政也要負責，主動與6名立委溝通，要求盡速審查總預算，讓好的國家政策延續，而非只有剪綵時才看到你！曾怡芳提到，基隆通勤族長期仰賴台鐵、客運，往返台北、新北、桃園，其距離很長，交通支出高，一旦補助中斷，通勤處將回到高價位票價，這不只是優惠，也是維持生活平衡重要支撐，呼籲不要讓通勤族成為在政治對立下的犧牲品。