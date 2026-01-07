我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨立法院黨團總召傅崐萁捲入競選小物案，案情持續延燒，衍生出律師涉藏匿通緝被告的司法爭議。台北地方法院日前就律師張睿文涉嫌藏匿李慶隆一案，判處有期徒刑8月、緩刑5年，緩刑期間須向公庫支付120萬元；台北地檢署另認定張違反律師法及律師倫理規範，於7日將其移付律師懲戒。檢方指出，去（2025）年3月間指揮調查局北機站兩度搜索李慶隆位於台中、花蓮的住處，並於3月10日約談李到案，李隨後委任張睿文擔任辯護人。張當時向檢方表示李無逃亡之虞，檢方訊後請回李，未料李卻在隔日失聯。檢方調查發現，張睿文以親戚北上找工作需居所為由，向房仲借用台北市麗水街一處套房鑰匙。李於接受檢調訊問後翌日下午，將車輛停放於張的律師事務所地下機械停車位，並拆除車牌，隨後由張協助轉往套房藏匿，相關租金亦由張代為支付。3月19日調查官無法聯繫李慶隆並詢問張時，張佯稱僅曾短暫見面，並不清楚李的行蹤。北機站及北檢隨後多次約詢、傳喚李未果，北檢於5月2日發布通緝，並同步搜索張睿文住處，訊後諭知張交保50萬元。李慶隆直到5月9日才主動投案，結束近2個月的逃亡。檢方訊後諭知李100萬元交保，並配戴電子腳環監控。檢方認定張睿文身為律師，竟藏匿犯罪嫌疑人並隱匿其行蹤，妨害司法權行使，且犯後供述與客觀事證不符，態度不佳，依法起訴並建請量刑8月，同時另案移付律師懲戒。至於李慶隆涉傅崐萁競選小物案部分，檢方指出其涉犯商業會計法，相關案情仍在偵辦中，傅崐萁則為他案被告，檢調持續釐清案情。