我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨立委陳昭姿力推代理孕母案，為此前主席柯文哲上週赴立院奔走拜會藍綠黨團，立法院衛環委員會明日將審查《人工生殖法》，民間團體今（7）日串連召開記者會，邀請民進黨女立委到場，表態支持行政院版放寬女女同婚、單身女性，並憂心代理孕母未充分討論，不該淪為政黨相互需求的合作條件。民進黨政策會執行長暨立委吳思瑤表示，綜觀目前18個版本，行政院版為最大公約數，有共識先行就是執政黨的態度，強調代理孕母是攸關生命的法案，社會討論30年，國會沒道理1天就送出委員會。衛環委員會明日將逐條審查《人工生殖法》，對此台灣女人連線、婦女新知基金會、彩虹平權大平台、台灣婦女團體全國聯合會與台灣反代孕行動小組共同召開記者會，並邀請民進黨女立委到場，團體普遍支持行政院版放寬女女同婚、單身女性並脫鉤代理孕母，憂若法案淪為相互需求的合作條件，讓進步價值倒退，甚至對人權造成極大影響，恐導致階級剝削，弱勢女姓子宮必須被迫出租。對此吳思瑤表示，明日審查18個版本中，其中最有共識的就是放寬女女配偶與單身女性，反觀藍白所提代理孕母都不是社會上的多數意見，執政黨的態度就是有共識者先行，行政院版就是最大公約數，因此民進黨立場絕對捍衛院版。吳思瑤說，強調代理孕母是攸關生命的法案，女性身體自主權不應當也不會被交換，民進黨永遠支持理性充分的對話，代理孕母在社會討論了30年，國會不應該包裹送出委員會，更不要以人數優勢強渡法案，「社會討論30年，國會沒道理1天就送出委員會」。