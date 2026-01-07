冬天氣溫下降，洗澡時總是天人交戰，營養功能醫學專家劉博仁曾表示，氣溫驟降時，「清晨起床、進出溫差大的室內外、洗澡前後」最危險，如果溫度劇烈變化，會增加心肌梗塞、中風和猝死風險。就有民眾在Threads分享，如果浴室有裝暖風機，洗完澡出來就不用冷到起雞皮疙瘩，直呼是「本世紀最偉大發明」。
冬天必備浴室神器 洗澡變成期待的事
原PO在Threads發文表示，自己搬入新家不到一個月，但他認為最不後悔擁有的家電就是「浴室暖風機」，許多人看到也紛紛贊同，尤其是近期天氣有感降溫，暖風機可以讓洗完澡的溫差不那麼大，「暖風機真的是本世紀最偉大發明！洗完澡出來不用再冷到雞皮疙瘩了」、「進浴室先打開暖房『強』、打開水，衣服脫光站在暖風機下方，等待水變熱才進去，完全沒冷到，全程熱呼呼的完成洗澡太爽，冬天洗澡變成每天最期待的事」。
也有內行人表示，「冬天洗澡完，不用再鼓起勇氣才能出來，溫差變小對大家的健康而言都是好事，值得投資」，她也提醒，「要定時清潔暖風機濾網，還有打開來擦擦風扇，延續救命恩人的壽命」。
暖房電費飆增？衛浴設備商：單次不到3元
也有其他人大讚浴室暖風機的其他功能，像是暖風機有內建小夜燈模式，晚上上廁所不用開大燈，另外可以讓浴室乾燥更快，比較不容易發黴，也有人提醒，「熱乾燥」功能耗電量極大，「導致我電費暴增，後來都開涼的乾燥」。
其他網友曾在臉書社團發文分享，直呼暖風機比除濕機還好用，除了可以讓洗澡的時候更溫暖，還可以幫衣服除濕，如果擔心電費暴增的話，暖風功能可以開低溫就好，低溫的效果也很好，比起高溫更省電，專業衛浴設備商、達冠科技曾在官網指出，以一般住宅電費計算，24小時開啟「換氣功能」，每月電費僅約22元到40元；冬天的「暖房功能」單次使用成本也不到3元，會感覺很耗電，可能是較舊的機型。
「3方法」節能省電！不怕荷包失血
衛浴設備廠商也建議，浴室暖風機可透過3種方法達到「節能省電」的效果：
1、預熱功能：洗澡前5到10分鐘開始暖房，洗澡的時候先關閉或轉為低溫，利用餘溫保持浴室內溫度。
2、定時關閉：利用定時功能設定1到2小時乾燥，避免浴室乾了之後，暖風機還在運轉、浪費電。
3、改用220V電壓：如果環境許可的話，可以改裝220V的浴室暖風機，效能更強、加熱更快，實際運作的時間更短，並且會更省電。
另外，根據PRO360達人網資訊，安裝浴室暖風機價格依照品牌、機型略有不同，安裝費約落在2000元到7500元，陶瓷暖風機一組約1萬元到1萬3000元，紅外線暖風機則在1萬4000元至3萬6000元左右。
資料來源：劉博仁、Threads、達冠科技、PRO360達人網
