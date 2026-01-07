強烈大陸冷氣團影響，中央氣象署今（7）日上午10時38分針對17縣市發布「低溫特報」，今晚至明（7）日清晨，新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣非常寒冷，有持續10度左右或以下氣溫，台灣各地局部地區最低溫也不到10度，請注意防範。

我是廣告 請繼續往下閱讀
⚠️低溫特報
📍影響時間：07日上午至08日晚上
📌橙色燈號（非常寒冷）：新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣
📌黃色燈號（寒冷）：新竹市、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、花蓮縣、金門縣

▲氣象署指出，強烈冷氣團影響台灣一整周，周二至周六台灣天氣「早晚特別冷、日夜溫差大。」（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲氣象署指出，強烈冷氣團影響台灣一整周，周二至周六台灣天氣「早晚特別冷、日夜溫差大。」（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
📌低溫特報怎麼看？
🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下。
🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下，或平地最低氣溫攝氏10度以下、且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下。
🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下。

資料來源：中央氣象署

相關新聞

天氣／北台灣下探5度冷到周末！連5天挑戰寒流　氣溫回暖要等下周

天氣預報／今晨8.5度挑戰寒流！台中以北跌破10度　空曠地區剩5度

冷氣團最冷跌破5℃恐變寒流！17縣市低溫特報　台灣凍到全變藍色

今晨石碇8.5度！吳德榮：寒流南下早晚極寒冷　週四起三天跌破5度