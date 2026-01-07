我是廣告 請繼續往下閱讀

▲味全龍球星劉基鴻（右）向女友葛昀萱（左）求婚成功。（圖／翻攝自葛昀萱IG@yingxuange）

味全龍球星劉基鴻向演員女友葛昀萱（本名：葛盈瑄）求婚成功，消息曝光後立刻引發球迷與網友關注。葛昀萱過去曾登上PTT表特版，還擁有16萬粉絲，還當過模特兒、演員，只是在走紅之前，葛昀萱2023年曾被指控和人夫搞曖昧，被抓包後關閉IG，事後才發文致歉，強調雙方是工作關係，引來不小風波。葛昀萱因出演王小棣執導的《茁劇場——誰說媽媽像月亮》打響知名度，男友又是知名球星，外型亮眼的她圈粉無數，卻曾爆出與人夫曖昧，引來正宮大吃味在Dcard爆料多張曖昧聊天截圖，罵她是狐狸精。事後葛昀萱才在IG發聲明澄清，「關於近期網路上的風波，我於事發當下即主動聯繫對方及說明事件緣由，我與男方為工作關係上合作，絕無任何踰矩行為，但身為公眾人物，我會加倍注意自己的言行，未來也會特別謹言慎行。」如今葛昀萱也擺脫過去負面形象，和劉基鴻準備邁向人生下一個階段，她在社群平台曬出求婚成功的照片，葛昀萱也感性寫下心情，提到彼此一路走來經歷不少考驗，正因如此才更加確定對方的重要性，並在關鍵時刻毫不猶豫地選擇攜手同行，貼文一出立刻湧入大量祝福留言。