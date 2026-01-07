我是廣告 請繼續往下閱讀

由空軍飛行員辛柏毅上尉駕駛丶機號6700的F-16V戰機，昨晚疑似戰機「模組化任務電腦」（MMC）訊號故障，導致飛行員空間迷向，戰機雷達光點消失處約在花蓮靜浦東方8.5浬處，目前仍處於失聯狀態。針對「靠北長官」粉專今（7）日更有自稱F-16資深飛行教官的匿名網友爆料，指出F-16的MMC雖然經過升級，卻導致系統穩定度更差，常常故障，效能還不如升級前。對此，空軍今日回應指出，6670號機之前未發生過MM故障情況。針對編號6700F-16V戰機失聯，空軍今日於花蓮基地舉行記者會說明事發狀況與搜救進度。針對傳出MMC任務電腦故障率高，空軍第五聯隊後勤科科長丁尉軒中校表示，針對 MMC 模組的部分，6670 號機有清查近半年的情況，都沒有任何的 MMC 故障情況。該系統從「鳳展」構改完之後，針對每架機 MMC 故障的情況，空軍這邊每批都要去下載它的故障資料，把參數搜集給美方，然後由美方再繼續提供給美方去研析，也會要求美方加速軟體的修正，來提升系統的可靠度。第五聯隊第27隊隊長周明慶上校表示，MMC 失效有分好幾級，其實她昨天的已經是飛行路徑已經沒有顯示，所以他沒辦法去參考他的姿態。那 F-16 有四大殺手：空間相撞、空間迷向、大 G 昏迷、操縱撞地。夜航最容易發生的就是空間迷向跟操縱撞地。那空間迷向可以分為「已察覺」跟「未察覺」。其實他昨天晚上已經知道他空間迷向，也報出來，同時他檢查他的高度表，已經下掉。周明慶說，飛行員的最後一道關卡就是彈射跳傘，所以他該做的都已經做了。而且他的隊員，長機已經想辦法想把他帶回來。飛行員遭遇緊急處置有三個原則：保持飛機操作、分析情況並採取適當措施、盡可能盡速落地。他有保持飛機操作，他有把情況報出來，他有盡可能盡速落地。「所以…我們真的是…現在唯一的就是陪伴家屬，這是一段很長的路，盡速搜救。」