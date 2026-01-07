我是廣告 請繼續往下閱讀

空軍一架編號6700的F-16V單座戰機，昨（6）日晚間於花蓮外海執行夜航訓練時發生意外，駕駛該機的飛官辛柏毅上尉，疑似在豐濱鄉東方約10浬海域跳傘逃生後失聯，相關單位隨即展開大規模海空搜救行動；國內專業飛行訓練機構「安捷航空」也主動加入行列，出動「蒼鷹號」航空器，搭載頂尖雷達系統與紅外線熱像儀，誓言：「一定要把教官帶回家！」據了解，安捷航空成立已12年，是目前國內唯一通過民航局核准的專業飛行訓練機構，長期負責民航與專業飛行人才培訓。2023年起，安捷更啟動醫療專機進駐金門航空站，提供全年無休的離島空中緊急醫療後送服務，在航空與公共任務領域扮演關鍵角色。6日晚間傳出辛柏毅上尉失聯消息後，空勤總隊、空軍救護隊、C-130運輸機以及海巡署艦艇等單位已同步投入搜救，但因夜間能見度低、海象複雜，搜救進度受限。安捷航空董事長得知狀況後，第一時間指示公司主動支援，盼能為搜救行動多爭取一分機會。相關人員透露，安捷航空搜救成員在短短4小時內完成集結，有人連夜自高雄包車趕回台東，有人從睡夢中驚醒直奔機棚，台東航警與航站人員也徹夜支援，展現高度動員力與使命感。今（7）日凌晨約3時，「蒼鷹號」正式升空，加入海空聯合搜救行列，機組人員懷抱相同信念：「教官加油！我們來了！我們一定要帶你回家！」盼為失聯飛官爭取一線生機。