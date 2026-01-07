我是廣告 請繼續往下閱讀

花蓮空軍基地一架F-16V單座戰機（機號6700）6日晚間執行夜航訓練時突失聯，飛官辛柏毅上尉於晚上7時29分疑跳傘逃生，國軍正展開海空救援。國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲說，戰機在夜航時，飛行員可能出現「空間迷向」，把天空跟地面搞混，造成誤判，最後發現誤判，因此跳傘逃生。蘇紫雲說，戰機失事原因通常不外乎機械故障或人為因素，辛柏毅上尉具備一定飛行經驗，且F-16戰機近年已完成多項性能與系統升級，在此情況下，人為操作失誤導致事故的機率相對偏低，依目前已知資訊初步研判，機械因素的可能性相對較高。蘇紫雲說，若戰機在夜間飛行或進入雲層時，發生關鍵航電系統異常，例如模組化任務電腦（MMC）或相關感測設備失效，飛行員可能因缺乏外部視覺參考，產生視覺與感官錯覺，誤判飛機姿態，混淆天空、地面與海面的方向。蘇紫雲指出，這類「空間迷向」狀況在夜航、惡劣天候或能見度不佳時特別容易發生，對飛行安全構成高度風險，若無法即時修正，可能迅速演變成不可控情況，迫使飛行員在短時間內做出跳傘保命的決定。