▲郭書瑤自爆單身邁入第七年，更是戀愛腦，暈船會暈很久！（圖／東森綜合台提供）

曖昧對象突消失 成情傷導火線

死守180高帥條件 郭書瑤桃花頻被打槍

▲鍾瑶（如圖）在信義區為郭書瑤獵男強配，她竟全看不上！（圖／東森綜合台提供）

郭書瑤一個都看不上 孫可芳產後復工吐心聲

▲孫可芳孕期狂飆30公斤，卸貨只少3公斤，崩潰認心理壓力大。（圖／東森綜合台提供）

藝人郭書瑤近日在節目《小姐不熙娣》中坦言，過去一年的人生狀態幾乎與戲劇角色同步，真實經歷了「失業又失戀」的雙重打擊，她透露雖然在2025年更換經紀公司與工作團隊後事業逐漸回穩，曝光與工作邀約明顯回溫，但感情運卻像被新老闆「一刀切斷」完全沒有發展空間，讓她苦笑直呼命運很會選時間開玩笑。郭書瑤更透露自己單身7年好不容易遇到曖昧對象，對方卻無預警人間蒸發，讓一旁的薔薔忍不住毒舌：「對方是過世了嗎？」讓現場眾人都笑翻。郭書瑤也鬆口目前已單身將近7年，期間不僅多次被捲入與事實不符的緋聞，還曾遭遇曖昧對象無預警「人間蒸發」，當她提到這段經歷時，一旁的薔薔忍不住毒舌吐槽：「對方是過世了嗎？」讓現場笑聲不斷。郭書瑤則急忙澄清，對方只是單方面消失，並非發生意外，甚至仍希望對方一切平安，她也自嘲自己是標準的「戀愛腦」，一旦暈船就難以抽離，為了那段無疾而終的感情，足足花了一年半時間療傷，甚至把情緒轉化成音樂創作，讓主持人Sandy忍不住直呼太浪費時間。聊到感情近況，郭書瑤透露日前在信義區被陌生男子搭訕，對方主動索要IG，讓她一度受寵若驚，隨後又自嘲是不是大家已經不認識她，沒想到一旁的好友鍾瑶當場補刀，直指「那個男生身高一定沒有180」，一語道破身高她的擇偶條件：不只要高，還得夠帥。身高155公分的郭書瑤也爆料鍾瑶與孫可芳私下相當熱心，經常主動替她物色對象，卻屢屢因她標準過高而宣告失敗，其中最誇張的莫過於鍾瑶直接在信義區上演「街頭強制配對」，只要看到身高達標的帥哥，便立刻上前詢問對方是否單身、是否認識郭書瑤，甚至當場確認是否願意交換聯絡方式。派翠克忍不住笑虧她根本是「女版黑男」，而鍾瑶則理直氣壯表示，這一切都是出於朋友情義，主持人Sandy聽完也感嘆，有這樣積極的朋友真的很難得，沒想到鍾瑶卻無奈反擊：「問題是她一個都看不上！」除了感情話題，孫可芳也在節目中分享產後復工的心路歷程，她坦言懷孕期間體重一度暴增30公斤，生產後卻只減了3公斤，在身材焦慮與育兒壓力雙重夾擊下，一度感到身心失衡，她回憶復工上表演課時，經常被旁人追問：「小孩呢？怎麼會在這裡？」讓她忍不住反問：「為什麼育兒好像變成只有媽媽的責任？」這些經歷，也讓她更加堅定重返螢光幕、找回自我價值的決心。