空軍一架編號6670的F-16V (F-16V Block20)戰機昨日晚間執行例行性訓練任務，於晚上7時29分於花蓮縣豐濱鄉東面10浬疑似飛行員跳傘，空軍立即成立應變中心，展開搜尋行動。空軍今（7）日表示，6670 號機這架飛機，從我們去年 11 月出廠至今，都沒有很大的重大故障，包含也沒有 MMC 任務電腦系統的故障。空軍司令部今日於花蓮基地召開記者會說明事發狀況與搜救進度，媒體詢問6670號機在事發之前有沒有什麼異常的狀況？空軍第五聯隊後勤科科長丁尉軒中校表示，6670號機這架飛機從去年 11月週檢出廠至今，有清查它所有的故障情況，基本上都是一般性的故障或者是暫態性的故障。在更換組件方面其實很少。也就是說它從去年 11 月出廠到現在，都沒有很大的重大故障，包含也沒有 MMC 系統的故障。針對「一般性的故障」內容，丁尉軒補充表示，在飛機的火控或者是雷達系統有一些系統會跳一些故障碼，但是有一些系統的故障碼在按照既定的步驟去執行改正的話，像有一些故障碼可以直接做清除，然後系統重新開機、檢視沒有問題，會把這個系統故障稱為「暫態性的故障」，就會把它說是一般的故障。