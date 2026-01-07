我是廣告 請繼續往下閱讀

空軍一架F-16V戰機昨晚執行例行夜間訓練任務時，在花蓮豐濱鄉以東海面上失事，上尉飛官辛柏毅疑似跳傘至今仍失聯，由於辛柏毅剛蜜月回來就失事，引起外界關注。對此。國防部今（7）日說明，辛柏毅是去年5月登記結婚的，平常因為戰演訓任務，也沒有時間去度蜜月，辛柏毅妻子則透露「去冰島和芬蘭是一輩子的夢想」。國防部指出， 辛柏毅是一名很優秀的隊員，飛行也很穩定，飛行員平常真的很辛苦。國防部說明，辛柏毅是去年5月登記結婚的，平常因為戰演訓任務，也沒有時間去度蜜月，平時與隊員相處融洽，而辛柏毅老婆透露，辛稱去冰島、芬蘭是他一輩子的夢想。對於辛柏毅的家屬是否到花蓮，國防部提到，在第一時間都已通知眷屬、還有他的家人，眷屬太太目前由媽媽、妹妹陪同，國防部也有派輔導人員全程陪同，而辛博毅他的父親跟母親，今天會從澎湖搭機也會到花蓮來，屆時會和他們說搜救情況、進度。媒體詢問，辛博毅當初休假回來後馬上就派飛，這是臨時的派飛任務嗎？正常的程序是不是應該要有類似復訓的動作？國防部說明，辛柏毅在1、2日度完蜜月返國後，3、4日就休假，5日就回來部隊上班，6日早上聯隊就幫他安排一架一波雙座的帶飛任務，由教官執行，情況都正常，晚上就依照這個序列來派遣這個夜航的訓練任務，這個訓練都是前一兩日都預劃好的，不是臨時來派遣。