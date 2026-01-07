強烈大陸冷氣團壓境來襲，發熱衣絕對是衣櫃裡的救命稻草，但你知道嗎？這件看似普通的內搭衣其實比想像中嬌貴！如果洗法不對，保暖效果會瞬間歸零，變成普通薄長袖。
📍重點摘要
柔軟精、烘乾是地雷！發熱衣保養禁忌必看
很多人習慣在發熱衣清洗時加入柔軟精，想讓衣物芳香，但這正是最嚴重的發熱衣保養禁忌！香港理工大學紡織及服裝學系副教授葉曉雲博士過去曾指出，發熱衣是利用極細纖維捕捉水氣轉化熱能，而柔軟精會在表面形成薄膜，堵塞吸濕微孔，導致保暖效果全沒了。
此外，高溫更是發熱衣的宿敵。因其含有彈性纖維，若放入乾衣機烘乾或用熱水清洗，會導致衣物嚴重縮水、變形。葉博士建議，水溫應控制在 30°C 至 40°C 之間，洗後自然晾乾才是上策。
UNIQLO發熱衣怎麼洗？標籤藏著「壽命密碼」
針對網友熱議的 UNIQLO發熱衣怎麼洗，官方建議最好翻面並放入洗衣袋，避免與牛仔褲等硬物摩擦。值得注意的是，發熱衣並非穿不破就不用換，發熱衣壽命通常為 3 年。
UNIQLO 透露，可觀察標籤上的數字，例如括弧前兩碼為「271」，代表 2018 年生產；若發現衣服布料變薄、領口鬆垮，代表纖維已老化失去彈性，無法有效抓取水氣發熱，這時就該果斷汰舊換新。
挑選小撇步：合身比寬鬆更保暖
除了正確清洗，葉曉雲博士提醒「貼身」也是關鍵。發熱衣必須「緊貼皮膚」才能發揮效用，若買大一號讓熱氣從空隙流失，保暖度會減半。建議選擇親膚合身的尺寸，才能在寒冬中真正鎖住體溫。
資料來源：葉曉雲博士、UNIQLO
我是廣告 請繼續往下閱讀
- 兩大禁忌： 發熱衣柔軟精與烘衣機是殺手，會堵塞纖維並破壞彈性。
- 清洗原則： 水溫低於 40 度，務必翻面使用洗衣袋。
- 更換年限： 發熱衣壽命平均僅 3 年，纖維老化即失去保暖功能。
很多人習慣在發熱衣清洗時加入柔軟精，想讓衣物芳香，但這正是最嚴重的發熱衣保養禁忌！香港理工大學紡織及服裝學系副教授葉曉雲博士過去曾指出，發熱衣是利用極細纖維捕捉水氣轉化熱能，而柔軟精會在表面形成薄膜，堵塞吸濕微孔，導致保暖效果全沒了。
此外，高溫更是發熱衣的宿敵。因其含有彈性纖維，若放入乾衣機烘乾或用熱水清洗，會導致衣物嚴重縮水、變形。葉博士建議，水溫應控制在 30°C 至 40°C 之間，洗後自然晾乾才是上策。
UNIQLO發熱衣怎麼洗？標籤藏著「壽命密碼」
針對網友熱議的 UNIQLO發熱衣怎麼洗，官方建議最好翻面並放入洗衣袋，避免與牛仔褲等硬物摩擦。值得注意的是，發熱衣並非穿不破就不用換，發熱衣壽命通常為 3 年。
UNIQLO 透露，可觀察標籤上的數字，例如括弧前兩碼為「271」，代表 2018 年生產；若發現衣服布料變薄、領口鬆垮，代表纖維已老化失去彈性，無法有效抓取水氣發熱，這時就該果斷汰舊換新。
除了正確清洗，葉曉雲博士提醒「貼身」也是關鍵。發熱衣必須「緊貼皮膚」才能發揮效用，若買大一號讓熱氣從空隙流失，保暖度會減半。建議選擇親膚合身的尺寸，才能在寒冬中真正鎖住體溫。
資料來源：葉曉雲博士、UNIQLO