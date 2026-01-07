我是廣告 請繼續往下閱讀

▲A-Lin（如圖）一開口唱歌，林孝謙導演表示，歌曲找到了它的模樣。（圖／索尼唱片提供）

金曲歌后A-Lin近期因台東跨年的真性情表現，成為話題人物。她最近有新作品，再度聯手《比悲傷更悲傷的故事》黃金陣容，與金曲製作人陳建騏、億萬票房導演林孝謙三度合體，為金馬影展觀眾票選冠軍電影《陽光女子合唱團》打造全新主題曲〈幸福在歌唱〉。沒想到這組「神級團隊」威力驚人，A-Lin在錄音前僅看了合唱團片段畫面，就迅速被觸動而情緒潰堤，讓她忍不住在錄音室崩潰質問導演：「為什麼孝謙導演總是要讓我哭呢！」〈幸福在歌唱〉由導演林孝謙親自填詞、為電影量身打造。製作人陳建騏以「悲傷故事裡的溫暖力量」為核心，設計了橫跨16度的寬廣音域，不僅考驗A-Lin在真假音轉換中的情感細膩度，更要唱出人情的溫暖厚度。陳建騏形容：「因為幸福在歌唱，必須讓A-Lin成為幸福。」搭配吉他大師董運昌如「器樂說書人」般的吉他演奏，從間奏的娓娓道來到分解和弦的堅毅，層層堆疊出感動。回憶起錄音過程，陳建騏對A-Lin的演繹讚不絕口。他形容自己像是在音樂裡建構舞台的導演，而A-Lin則是成熟的表演者，「很多時候A-Lin唱完一段，我還沒開口，她就搶先說『可以調整口氣』，而且完全吻合我的想法。」當A-Lin唱到最後一句「愛是道永恆的光，守護在你的身旁」時，林孝謙導演更感動直呼：「這首歌找到了它真正的樣子。」並稱讚A-Lin用聲音輕輕擁抱了電影中的每個角色。電影講述母親希望透過聲音讓女兒在記憶中保存她的愛，同樣身兼女兒與母親雙重身分的A-Lin，對此更是感同身受。她感性表示：「關於記憶和愛不用刻意去記住，感受到幸福的每一刻，自然就永遠在記憶深處。」直到錄音結束看完完整電影，A-Lin才驚覺這首歌串連了整部片的情感核心，她表示，「這是一種遺憾中選擇成全，充滿了無私的愛。」A-Lin演唱的電影幸福版主題曲〈幸福在歌唱〉 現已數位上架。回顧台東跨年夜當晚，A-Lin與張惠妹（阿妹）等多位歌手齊聚，在特別不安排主持人的情況下，兩人都有超強控場力，金句連發無冷場。當時因台下觀眾點歌〈娜魯灣情歌〉，A-Lin搶先即興發揮，高唱：「娜魯one、娜魯two、娜魯three，娜魯7-11」，還搞笑虧觀眾「沒投硬幣不能用點唱機」，要對方去換零錢，讓全場笑翻。A-Lin不愧是真性情天后，可以因為電影情節而落淚，也可以時時發揮幽默感，掌握全場焦點。