在高房價壓力下，「預算」成為購屋族的決定性因素。永慶房產集團根據 2024 年 11 月至 2025 年 10 月實價登錄資料，盤點北台灣生活圈交易熱區，發現前三名由桃園區、中壢區與淡水區包辦。這三區的共通點在於「3字頭房價」，單價均維持在 30 萬上下，顯示在北北基桃房價版圖中，高 CP 值區域仍是交易主力，落實了「便宜治百病」的市場趨勢。
桃園、中壢穩坐冠亞軍 3字頭吸納脫北者
數據顯示，桃園市桃園區與中壢區分別以 1774 戶與 1696 戶驚人交易量奪下冠亞軍。永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，這兩區是桃園的發展核心，但平均單價分別僅為 30.5 萬元與 29.4 萬元。對於預算有限的買方來說，桃園買房預算相對親民，且具備捷運綠線、台鐵地下化等交通利多，配合中路、青埔等重劃區的完整生活圈，成功吸引大量轉往桃園定居的「脫北」首購族。
淡水 30.1 萬成新北最熱 小資買房推薦首選
位居第三名的淡水區，是新北市唯一擠進前三的行政區，成交量達 1648 戶。陳金萍副理表示，淡水房價趨勢長期維持在 3 字頭，平均 30.1 萬元的單價，相對於鄰近的中和（53.7 萬）或板橋（59.9 萬）幾乎是砍半價格。隨淡海輕軌通車及淡江大橋等建設推進，大幅緩解交通痛點，讓淡水成為「小資買房推薦」名單中的熱門常客。
台北市僅中山區進榜 地段價值難取代
相較於外圍區域的價格優勢，台北市僅中山區以 878 戶擠進第十名。陳金萍分析，中山區雖單價高達 83.2 萬元，但因小坪數、低總價物件多元，成為不少族群留在台北市的最後門檻。
綜觀「2025買房熱區」榜單，前三名區域皆具備「30 萬上下」的價格緩衝帶，證明在薪水追不上房價的年代，具備交通建設題材的平價區，才是市場最真實的交易熱點。
資料來源：永慶房產集團
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
我是廣告 請繼續往下閱讀
數據顯示，桃園市桃園區與中壢區分別以 1774 戶與 1696 戶驚人交易量奪下冠亞軍。永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，這兩區是桃園的發展核心，但平均單價分別僅為 30.5 萬元與 29.4 萬元。對於預算有限的買方來說，桃園買房預算相對親民，且具備捷運綠線、台鐵地下化等交通利多，配合中路、青埔等重劃區的完整生活圈，成功吸引大量轉往桃園定居的「脫北」首購族。
淡水 30.1 萬成新北最熱 小資買房推薦首選
位居第三名的淡水區，是新北市唯一擠進前三的行政區，成交量達 1648 戶。陳金萍副理表示，淡水房價趨勢長期維持在 3 字頭，平均 30.1 萬元的單價，相對於鄰近的中和（53.7 萬）或板橋（59.9 萬）幾乎是砍半價格。隨淡海輕軌通車及淡江大橋等建設推進，大幅緩解交通痛點，讓淡水成為「小資買房推薦」名單中的熱門常客。
相較於外圍區域的價格優勢，台北市僅中山區以 878 戶擠進第十名。陳金萍分析，中山區雖單價高達 83.2 萬元，但因小坪數、低總價物件多元，成為不少族群留在台北市的最後門檻。
綜觀「2025買房熱區」榜單，前三名區域皆具備「30 萬上下」的價格緩衝帶，證明在薪水追不上房價的年代，具備交通建設題材的平價區，才是市場最真實的交易熱點。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。