又有外資上調台積電目標價，摩根大通（小摩）調高台積電（2330）股價的目標價24%，調升至新台幣2100元，並維持「加碼」的投資評級，主因為預期今、明兩年的營收都將強勁成長二位數百分比。小摩的Gokul Hariharan等分析師表示，台積電今年的美元營收可望擴增30%，利多包括N3（3奈米製程）需求暢旺、N2（2奈米製程）加強增產、先進封裝有成長空間，以及綜合平均售價（blended average selling price）有望強勁上揚。小摩預期，台積電2026年的毛利率區間將處於60%-70%區間的下緣，原因包括新台幣匯率偏弱、綜合平均售價強勁上漲、以及N3良率與組合改善。台積電2027年營收也有望成長20%以上，因為先進節點產能依然緊俏，且人工智慧（AI）資本支出投資繼續成長。輝達執行長黃仁勳預期今年與台積電合作規模會非常龐大，對台積電而言，代表產能能見度與長期營收動能具支撐力。不過，利多仍未反映在股價表現上。台積電今日股價走勢轉弱，盤中一度失守1700元整數關卡，最低觸及1665元，下跌40元、跌幅2.34%。