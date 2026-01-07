我是廣告 請繼續往下閱讀

花蓮空軍基地一架F-16V單座戰機（機號6700）昨（6）日晚間執行夜航訓練時突失聯，飛官辛柏毅上尉於晚上7時29分於花蓮縣豐濱鄉東面10浬疑跳傘逃生，國軍正展開海空救援。不過，國防部今（7）日上午說明指出，辛柏毅有呼叫「跳傘、跳傘、跳傘」，但沒有得到信標機的訊號，還沒有事證可以證明飛行員確實有執行跳傘的動作。另外，當時辛柏毅也有呼叫：「高度下掉」，但在僅僅12秒後，戰機的光點就消失。國防部今上午表示，昨晚7時27分30秒時，該戰機高度約在7600呎，距離是在花蓮南面40.4海里，無線電已呼叫「Tulos」（音譯，應為 Two Lost，指二號機失聯或空間迷向相關呼號），就是在空中造成失散的情況。接著在晚間7時28分18秒，戰機高度約在4000呎，在距離花蓮南面的36.3海里，無線電再次呼叫表示：「我現在高度已經在下掉」，隨即在7時28分22秒，該戰機在高度2600呎、距離花蓮在正南面的35.1海里時，無線電再度呼叫：「跳傘！跳傘！跳傘！」最後，在7時28分30秒，該戰機高度位於1700呎，在花蓮南面的36海里處，光點消失。國防部指出，在「空間迷向」的部分，就錄音抄錄所顯示，他呼叫了跟長機失散（Two Lost）之後呢，依照軌跡的示意，就是高度持續下降，所以他也有報出高度下掉的情況。對此，國防部也不排除他就是在飛行的過程中，可能會影響到飛行編隊的操作，導致他在操作過程中產生一些問題，他的高度就是依照昨天雷達所顯示的，持續下降直到光點消失。