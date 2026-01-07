花蓮空軍基地一架F-16V單座戰機，昨（6）晚間執行夜航訓練時失聯，飛官辛柏毅上尉於晚上7時29分於花蓮縣豐濱鄉東面10浬疑跳傘逃生，至今還在搜尋當中。根據中央氣象署預報員賴欣國指出，在昨晚一直到今早花蓮浮標測得海溫約24度，而在海巡署的資料裡顯示，人在15~20度存活約少於12小時，但如果高於20度，人在水中預期可生存時間不定，視疲勞情形而定。

▲花蓮空軍基地一架F-16V單座戰機（機號6700）6日晚間執行夜航訓練時突失聯，飛官辛柏毅上尉於晚上7時29分疑跳傘逃生，國軍正展開海空救援。（圖／翻攝畫面）
空軍第五聯隊花蓮基地18時17分起飛，19時28分辛柏毅最後通聯回報「高度一直往下掉」，1分鐘後雷達光點消失，疑任務電腦故障或空間迷航，東海岸國家風景區鏡頭疑似拍到火光墜海畫面。海巡署、北部、東部分署艦艇全數出動，C-130投放照明彈、黑鷹直升機巡搜，截至7日上午仍無蹤影。

失溫在不同階段的症狀

海巡署有提供人在不同溫度的水中可生存時間，強調台灣海域低溫下存活時間短，且常見案例多因冷休克與失溫導致傷亡。防範失溫指遇險人員身體曝露或浸泡於寒冷的海水中，使身體熱量散失而出現的低體溫現象，失溫在不同階段的症狀表現如下：

1.當體溫下降到35℃以下時，人會出現「低溫昏迷」。

2.當體溫下降到31℃以下時，人會出現「失去知覺」。

3.當體溫下降到28℃以下時，人會出現「血管硬化」。

4.當體溫下降到24℃～26℃以下時，即會「發生死亡」。

▲海巡署提供人在不同溫度的水中可生存時間。（圖／翻攝海巡署官網）
人在不同溫度的水中可生存時間

◼︎水溫少於2度→人在水中預期可生存時間少於3/4小時

◼︎水溫2度至4度→人在水中預期可生存時間少於1.5小時

◼︎水溫4度至10度→人在水中預期可生存時間少於3小時

◼︎水溫10度至15度→人在水中預期可生存時間少於6小時

◼︎水溫15度至20度→人在水中預期可生存時間少於12小時

◼︎水溫超過20度→人在水中預期可生存時間不定，視疲勞情形而定

海巡署也提醒一般來說，為保存體溫和體力，落海人員應多穿保暖防水的衣服，將頭、頸、手、腳遮護好，袖口、褲管口、腰帶等紮緊；落水後不應做不必要的游泳，並應採取國際上有名的HELP(Heat Escape Lessening Posture)姿勢，即三人一組，肩搭肩圍成圈，每個人蜷縮雙腿、雙腳、雙膝貼近腹部，以減少體溫擴散，互助互惠，保存體力，浮於水面等待救助。

資料來源：中央氣象署海巡署

