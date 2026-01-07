來自日本鳥取縣、以「生甜甜圈」掀起熱潮的超人氣甜點品牌「Truffle Donut」正式宣布，將開啟全球佈局新篇章，海外首間旗艦店選址於高雄，並選於2026年1月10日將正式開幕，今（7）日開始3天試營運。沒想到首日即爆人潮，據傳最早未到8點就已有民眾前往排隊，因此11點開張沒多久後即宣告「本日完售」，日本社長還親自出面向排隊民眾道歉。
Truffle Donut自2024年於日本鳥取成立，打造外酥內柔、入口即化的標誌口感之生甜甜圈，在當地是排隊名店，短時間內拓展至25家以上門市。
Truffle Donut表示，招牌生甜甜圈核心正是「南瓜牛奶麵糰 × 長時間發酵」的雙重關鍵。有別於傳統油炸甜甜圈，Truffle Donut標榜嚴格控溫與熟度，才能讓饕客在入口瞬間即可感受如雲朵般輕盈、細緻的空氣感。而獨家麵糰配方加入南瓜與牛奶，能帶出自然的輕盈甜味與更豐富的層次；再透過長時間發酵工法，讓麵體維持柔軟、濕潤且富有彈性。
Truffle Donut必嚐：「招牌松露」與季節限定「整顆鮮草莓」
Truffle Donut 台灣首店將同步引進多款日本經典與人氣口味，品牌代表作「招牌松露原味」，以淡雅松露香氣勾勒成熟層次，結合輕盈柔軟的麵體，呈現甜中帶鹹、耐人回味的風味輪廓；季節限定「整顆鮮草莓」則嚴選整顆新鮮草莓，直接封存於甜甜圈之中，自然酸甜與細緻口感達到恰到好處的平衡，清新不膩；另還有「小山園濃抹茶」、「濃郁開心果」等口味。
為致敬海外首站落腳台灣，Truffle Donut 也特別為台灣市場開發在地限定口味「芋見台灣」。此款甜點嚴選台灣在地芋頭入餡製作，完整保留芋頭特有的綿密質地與自然香氣；風味濃郁卻不厚重、甜度克制不膩，入口滑順溫潤。
此次落腳高雄，業者預計1月10日正式開幕，今（7）日開始試營運，沒想到首日就造成瘋狂排隊人潮，據傳人龍將周邊大樓圍繞好幾圈，但是因為每日限量，來自日本的社長親自到現場確切算好人數之後，呼籲隊伍後方無法買到的民眾擇日再來，並向現場民眾致歉。
《NOWNEWS今日新聞》記者也向Truffle Donut詢問，業者回覆因為首日限量僅有500顆，而每人限制僅能買1盒（6顆），因此等於只有80幾個人可以買到，也因為此原因，才會造成一開賣沒多久就等於完售之狀況。至於明日是否會再增加生甜甜圈的製作數量？業者表示會再評估，因為也需看現場的人力是否能夠協助。
▪️店家資訊
Truffle Donut
門市地址：高雄市苓雅區林南街 12 號（近文化中心商圈）
開幕日期：2026 年 1 月 10 日（六）
試營運日期：2026 年 1 月 7~9日
官方平台：官方網站（中文台灣版）、Instagram
森森燒肉也到高雄開分店 推限定雙人套餐
到高雄開設分店的還有發源自台中的森森燒肉，曾被網友們票選為「台中必吃4大燒烤店」，2023年也被Yahoo奇摩選入「10大熱門餐廳」關鍵字搜尋排行榜，因為無限量供應的甜點各個精緻又給得大方不小氣，「森森燒肉」被網友戲稱為「被燒肉耽誤的甜點吃到飽店」。近兩年不斷拓新分店，繼之前的中正店之後又開設了高雄台鋁店，還推出單店限定「冰晶玫瑰雙人套餐」，齊聚牛、豬、雞肉與海鮮，並同樣有無限量自助沙拉吧，供應湯品以及多樣化甜點。
資訊來源：Truffle Donut、森森燒肉
