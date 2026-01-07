我是廣告 請繼續往下閱讀

股王信驊12月營收繳出亮眼成績單，2025年12月營收為新台幣8.7億元，改寫單月歷史新高，去年第四季營收為24.4億元，優於市場預期。針對今年第一季表現，法人預期營收可望更上一層樓，季增近10%，並調高今年獲利預估及目標價。信驊12月合併營收達新台幣8.72億元，再刷單月歷史新高紀錄，累計2025年全年合併營收為90.85億元，較2024年成長超過4成；第四季單季合併營收同為歷史新高紀錄，為24.43億元，季增4.85%、年增16.11%。就產業趨勢來看，金控旗下投顧法人彙整彭博各券商針對北美五大雲端服務供應商（CSP）資本支出，歷經2024、2025年分別高度成長55%、63%後，預估 2026年將持續向上成長32%。法人表示，資本支出是觀察算力投資關鍵指標，其中約有八成用於算力採購相關的資料中心、伺服器與儲存設備，因此相關數據具有AI投入的實質資金布建指標意義。另一方面，包括Colossus2、Stargate、Fluidstack、Humain等新創公司與國家主權基金均積極布建AI資料中心，預期2026年整體AI資本支出仍有向上調整空間，反映AI伺服器成長趨勢仍是市場焦點。信驊為台廠中最純粹的伺服器相關晶片商，拜美國CSP加單，訂單延續到2026年，及中國客戶需求暢旺，第四季營收24.4億元，優於原先預估的20至21億元，法人推測應是反映BT載板取得量能有進展。展望第一季，法人指出，隨AI伺服器需求展望仍佳，及載板取得有更多斬獲，預估單季營收可逾26億元，季增近10%，年增近30%，毛利率及獲利可望同步繳出亮麗成績。信驊為全球BMC關鍵供應商，營運被視為全球資料中心擴建與AI基礎設施需求的「先行指標」。在輝達（NVIDIA）、超微（AMD）及各大雲端服務供應商（CSP）如谷歌（Google）、AWS大舉投入AI算力的浪潮下，信驊憑藉BMC晶片的技術領先與高滲透率，成功在2025年繳出亮眼成績單。