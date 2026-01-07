乾杯集團旗下26年歷史「乾杯燒肉居酒屋」，2026年迎來史上最大菜單改版，主打99元、199元、299元與399元四種價位共百款餐點，A5和牛莎朗更已將近市場5折的划算價格提供！董事長平出莊司表示：「將開創有如『大創銅板價』的燒肉店」，迎合現在年輕人喜歡「便宜、好吃、好玩、快速」四大核心，並全面導入平板點餐，讓人力聚焦在服務客人上。《NOWNEWS今日新聞》整理乾杯燒肉全新版菜單供消費者一次掌握。
乾杯燒肉：迎26年菜單最大改版！鎖定年輕人4大最愛亮點
乾杯集團旗下擁有26年歷史的「乾杯燒肉居酒屋」，2026年將迎來史上最大菜單改版。董事長平出莊司表示，隨時代演進，可見乾杯家庭客逐漸增加，他認為：「不是客層的改變，是過去支持乾杯的客人，即使隨著年齡增長、也一樣支持乾杯，由衷感謝。」
也促使他重新思考：「對於現在z世代年輕人，乾杯究竟是怎樣的存在？」回歸乾杯燒肉的定位，他強調：「不管過去現在未來，『乾杯就是年輕人最愛的燒肉』」，全新菜單將迎合現在年輕人喜歡「便宜、好吃、好玩、快速」四大核心。
平出莊司透露，由於乾杯集團與日本和牛生產端直接連結合作，採用全牛利用所以可以提供優惠價格。
乾杯燒肉菜單1/14改版！99元起四種價位 A5和牛莎朗399元
董事長平出莊司表示，乾杯燒肉居酒屋全新菜單是結構性改變，2026年全新乾杯菜蛋，新增超過30道新品，從和牛、海鮮、內臟到下酒小菜，總共12大類別，主打99元、199元、299元與399元四種價位，提供百款餐點。
本次菜單改版最大亮點莫過於，日本和牛冠軍「A5日本宮崎和牛沙朗」以將近市場5折的划算價格提供！與老饕必吃「澳洲和牛橫膈膜」只要399元。
平出莊司特別推薦：「乾杯的『A5日本和牛上等赤身』油花漂亮、清爽不膩口，務必請大家試試看」，還有過去定價680元的大腹、背帽肉等嚴選和牛，現在也都只要399元，人氣「厚切牛舌排」299元等。
乾杯所使用的日本和牛皆由專業鑑定職人依循「乾杯規格」篩選出的牛隻，即便是以腿部肉為主的赤身，也能保有細膩的油花分布，口感柔嫩不膩，顛覆傳統乾柴的印象。
平出莊司向《NOWNEWS今日新聞》記者表示：「將開創有如『大創銅板價』的燒肉店」，店內百樣餐點就像逛平價選物店般輕鬆，消費者可以不受通膨影響、輕鬆無負擔地選購，吃到便宜好吃的燒肉。」
角嗨續杯49元！微醺更嗨 跳跳糖雪貝甜點好期待
乾杯燒肉的精緻配菜也同樣全面升級，推薦濃郁香辣的和牛油麻婆豆腐、膠質豐富的牛筋麵；還有女性不能錯過，趣味十足的馬鈴薯沙拉和跳跳糖雪貝。
為讓消費者更輕鬆體驗飲酒，乾杯特別將熱門的檸檬沙瓦、梅酒沙瓦、角嗨等5款酒飲，推出「環保續杯」優惠價格，首杯99元、續杯沿用同一酒杯僅需49元。
親親牛五花、8點乾杯優惠走入歷史！全面導入平板點餐
乾杯燒肉表示，當代年輕世代高度重視「TP（時間效率）」與「CP（性價比）」，在餐飲產業人力持續吃緊的環境下，營運策略將服務重心由過往著重互動氛圍的加值設計，轉向更高效的營運模式。
全面導入平板點餐簡化流程，將節省下的人力成本、聚焦在服務客人上，並轉化為更具競爭力的價格回饋。也因此過去深受消費者歡迎的親親牛五花、8點乾杯四大優惠活動，將走入歷史。
資料來源：乾杯集團
