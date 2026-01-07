我是廣告 請繼續往下閱讀

乾杯燒肉：迎26年菜單最大改版！鎖定年輕人4大最愛亮點

平出莊司透露，由於乾杯集團與日本和牛生產端直接連結合作，採用全牛利用所以可以提供優惠價格。

▲乾杯燒肉2026全新菜單1/14啟用。（圖／記者蕭涵云攝）

▲乾杯燒肉居酒屋史上最大菜單改版，99元起四種價位開吃。（圖／記者蕭涵云攝）

乾杯燒肉菜單1/14改版！99元起四種價位 A5和牛莎朗399元

▲平出莊司秀出日本和牛冠軍「A5日本宮崎和牛沙朗」漂亮油花。（圖／記者蕭涵云攝）

▲乾杯燒肉新菜單主打日本和牛399元就吃得到。（圖／記者蕭涵云攝）

平出莊司特別推薦：「乾杯的『A5日本和牛上等赤身』油花漂亮、清爽不膩口，務必請大家試試看」，還有過去定價680元的大腹、背帽肉等嚴選和牛，現在也都只要399元，人氣「厚切牛舌排」299元等。

平出莊司向《NOWNEWS今日新聞》記者表示：「將開創有如『大創銅板價』的燒肉店」，店內百樣餐點就像逛平價選物店般輕鬆，消費者可以不受通膨影響、輕鬆無負擔地選購，吃到便宜好吃的燒肉。」

▲乾杯燒肉迎來26年來最大規模改版。（圖／記者蕭涵云攝）

▲2026全新乾杯菜單。（圖／記者蕭涵云攝）

角嗨續杯49元！微醺更嗨 跳跳糖雪貝甜點好期待

▲乾杯燒肉主食99元起開吃湯烏龍、牛筋麵。（圖／記者蕭涵云攝）

▲2026全新乾杯菜單，酒品與甜點也都平價提供。（圖／記者蕭涵云攝）

親親牛五花、8點乾杯優惠走入歷史！全面導入平板點餐