我是廣告 請繼續往下閱讀

▲專刊完整呈現青年在面對資金、市場與經營挑戰時的思考歷程與解方。（圖／雲林縣政府提供，2026.01.07）

雲林縣政府昨天舉辦《走在創生的路上—從雲林出發的地方實踐》地方創生專刊發表會與見面會。縣長張麗善強調，地方創生應從一級產業出發，務實盤點土地、資金、產業聚落與通路條件，以「能否穩定生存」作為創業起點，先找出價值差異化，破解財務困境，才能真的落實，達到永續價值與在地實踐，這本專刊收集很多傑出年輕人的經驗「心酸血淚通通在其中」。雲林縣政府昨（6）日在斗六市圖南咖啡場長宿舍舉辦《走在創生的路上—從雲林出發的地方實踐》地方創生專刊發表會暨雲林創生夥伴與美伶姊見面會。縣長張麗善與台灣地方創生基金會董事長陳美伶、專刊作者群、在地創生夥伴分享雲林深耕農業創生，推動地方轉型的實踐成果。張麗善表示，縣府於2019年成立「地方創生專案辦公室」，協助在地產業升級與青年返鄉發展，逐步形塑有利於地方創生的友善環境。本次發表的專刊完整呈現青年在面對資金、市場與經營挑戰時的思考歷程與解方，她形容「辛酸血淚通通在其中」。張麗善說，專刊透過貼近實務的提問與回應，提供有志地方創生與農業創新的青年具體參考方向，讓地方創生不再只是夢想。第一章強調地方創生應從一級產業出發，務實盤點土地、資金、產業聚落與通路條件，以「能否穩定生存」作為創業起點，並將科技視為可負擔、可維修的輔助工具。其他包括找出價值差異化、破解財務困境、行銷挑戰與品牌突破、永續價值與在地實踐、跨域合作到網絡治理，地方創生由單點成功走向系統化共創。