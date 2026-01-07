我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市一名黃姓女警，在張文隨機殺人案上網發文，揚言要對台中市長盧秀燕腦門開3槍，讓全世界來修理她等一系列恐嚇言論，台中地檢署先前將黃女拘提到案，並向法院聲請羈押獲准，檢方發現，黃女警職資歷3年，記功5次、嘉獎203次，同學也證稱她是「警專第一名畢業」，黃女雖患有精神疾病困擾，但偵訊過程中，辨識能力並未顯著下降，無法依法減刑。全案偵結後，檢方認定黃女涉犯刑法恐嚇公眾等罪嫌對黃女提起公訴，建請法院從重量刑。台中地檢署查出，台中市一名黃姓女警，2025年12月19日晚上6點起至21日下午3點間，在警職同學通訊軟體LINE群組「台中直直衝」內留言「猜猜闕OO會被誰開槍爆頭」、「好想知道誰可以一槍把闕OO打死」。不僅如此，黃女還在Threads上發文寫下標題「台中人集合囉！」內文為「#快訊／模仿犯？不明帳戶放話『台中新光目標50人』：張文是我兄弟」新聞擷圖貼文下，留言稱「只有我可以當號召者」、「不然要像我一樣去撿槍掃射才知道閉上臭嘴嗎」，22日黃女又再PO文「直接在盧秀燕腦門開三槍讓全世界來修理他」，等多則涉及重大暴力犯罪之恐嚇言論。台中地檢署先前將黃女拘提到案，並向法院聲請羈押獲准，全案經檢察官偵查終結，認定黃女涉犯刑法恐嚇公眾等罪嫌，依法向臺中地院提起公訴。據了解，檢方訊問時，黃女堅決否認有任何恐嚇意圖，並辯稱其言論皆是針對發文者，目的是要讓閱讀者產生畏懼感，藉此警示對方不應隨意行事。她強調自己在撰寫文章時情緒極為平靜，甚至主張「若發文者本身心情穩定，那剩下的情緒都是看到的人的」。此外，黃女為證明自己的專業背景與能力，特別提到她在受訓及擔任警職期間，射擊成績表現優異，曾多次獲得滿分或接近滿分的高分，並因此獲頒嘉獎，且具有實際使用槍枝的經驗。她更進一步說明自己精通防身術，並曾參與過偵查案件的辦理，試圖以此解釋其言論背後的專業底氣。關於黃女的在校與職場表現，其同學證稱，她就學期間與同儕相處並無異樣，更以警察專科學校「第一名」的優異成績畢業。雖然去年曾觀察到其情緒不穩且有胡言亂語的狀況，但並未出現攻擊行為，因此判斷在單位內應無遭受霸凌的情況。檢方進一步調查發現，黃女擔任警職超過三年，期間表現極為卓越，共計獲得5次記功與203次嘉獎，足以證明其具備優秀的學經歷。針對其精神狀態，檢方認為黃女在訊問過程中不僅能精準理解提問，且記憶清晰、對答如流，完全沒有詞不達意的情形。儘管她長期受到精神疾病困擾，但其辨識行為違法的能力並未因此顯著下降，在法律上不符合減刑標準。針對黃女恐嚇台中市長盧秀燕及偵查隊闕姓副隊長一案，台中地檢署認為其行為極其惡劣，且因黃女具備專業槍械知識，對社會安全構成高度風險。檢方指出，黃女在犯後不僅毫無悔意，且態度難謂良好。考量到其行為對社會秩序的危害及潛在威脅，檢方主張不應因其年紀尚輕或曾任警職而寬貸，否則將錯失對其進行隔離與入監沉澱的機會，因此嚴正建請法院予以從重量刑。