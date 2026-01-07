我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人隊今（7）日以 111：103取勝，喜迎三連勝。然而，在勝利的煙火之下，身經百戰的「老皇」卻嗅出了一絲不安。41歲的詹姆斯（LeBron James）在他最新的Podcast節目《Mind the Game》中，針對球隊目前的進攻體系發出了嚴厲的「警訊」。詹姆斯直接點出了現代籃球最殘酷的現實：詹姆斯身兼球員與戰術大腦，他在節目中直言：「過去那種把球交給王牌球星單打（ISO）就能贏球的日子已經結束。」這並非危言聳聽。現代防守體系的複雜度，與5到7年前相比已不可同日而語。在當今的NBA，如果你只是持球站在側翼準備單打，強邊（Strong Side）的防守者會迅速堆疊，弱邊（Weak Side）的輪轉補防更是精密如時鐘。正如詹姆斯所言，對手有「無數種方式」迫使你交出球權。現在的籃球是一場「數字遊戲」。進攻的核心不再是「誰在拿球」，而是「如何製造混亂」。詹姆斯提到的「The Blender」意指讓防守者陷入如攪拌機般的混亂狀態，正是金州勇士隊或丹佛金塊隊過去幾年稱霸的關鍵。無論是傳切、邁阿密熱火隊式的跑動，還是湖人現在依賴的擋拆，重點都在於「啟動攻勢後的流動」。雖然湖人擁有唐西奇（Luka Doncic）這樣頂級的擋拆發動機，但如果僅止於擋拆後的一對一或分球，而缺乏後續的無球跑動，進攻終將陷入停滯。這番話被外界解讀為詹姆斯向總教練瑞迪克（JJ Redick）與搭檔唐西奇的喊話，數據也支持了這項論點。目前唐西奇的球權使用率（Usage Rate）高達36.7%，全聯盟僅次於鳳凰城太陽隊的格林（Jalen Green）。當然，我們可以說這是因為里夫斯（Austin Reaves）的受傷，迫使唐西奇必須承擔更多責任。但在漫長的賽季中，這種「單核運轉」是雙面刃。過高的使用率不僅容易導致球星在季後賽前疲勞，更致命的是，它讓球隊的進攻變得可以預測。奪冠球隊的樣貌，從來不是由單一球員長時間持球所堆砌出來的。儘管對體系提出建言，但必須公道地說，詹姆斯對於唐西奇的個人能力仍是讚譽有加。兩人的化學效應在擊敗曼菲斯灰熊比賽中展露無遺，唐西奇全場繳出34分、6籃板、8助攻的優質數據。詹姆斯用了一個非常貼切的比喻：「在傳球這方面，他是聯盟中最好的四分衛之一，而我自認是個還不錯的外接員。」只要詹姆斯跑出空檔，唐西奇總能將球精準送達。這種「頂級四分衛」的視野是天賦，但如何將這種天賦轉化為帶動全隊流動的引擎，而非僅是個人的單打秀，正是湖人隊接下來能否衝擊總冠軍的關鍵。勝利可以掩蓋很多問題，但41歲的詹姆斯（LeBron James）很清楚，唯有建立起「流動」的體系，湖人才能走得更遠。