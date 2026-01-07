我是廣告 請繼續往下閱讀

美國在台北時間3日傍晚發動絕對信心行動（Operation Absolute Resolve），並在無人陣亡情況下逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）與其妻子。美國總統川普說，美國將會接管委內瑞拉，直到政權和平轉移，並宣布讓美國石油公司進入、投入大量資金修復委國的石油基礎建設。國民黨立委邱鎮軍說，美國要委內瑞拉的石油，只能用搶的；美國要台灣的先進製程、戰略地位跟全面配合，卻連開口都不用，賴清德政府早就雙手奉上。邱鎮軍批評，賴清德政府將中國定義為「敵對勢力」，高喊抗中保台就能自動完成國家安全，這種說法看似簡單方便，但實際上「既懶惰，又騙人」。他指出，真正可能威脅台灣決策權的，不僅僅是中國，當美國直接決定其他國家的政局時，社會上反而形成自我安撫的心態，「那是對別人的事，只要站對邊，就輪不到我們」，這種安全感建立在低姿態的假設下，強權一旦變動，我方就無退路。邱鎮軍認為，賴政府在國安議題上，只設定中國為威脅，緊迫到好像慢一秒台灣就會滅亡，民主也被包裝成支持政府的條件。權力集中被稱為效率，制衡削弱被說成改革，不同意見則被升級為「中共同路人」，他批評，民主不再是限制權力的制度，而是要求人民閉嘴配合的理由。在軍購議題上，邱鎮軍表示，民進黨國安說帖的真面目在F-16與其他武器採購上完全展現。欠貨沒到沒關係，程序不透明、監督被視為阻礙，真正優先保護的是行政部門的方便，而非國防合理性。「如果這真的是為了國家安全，為什麼不能讓人民知道我們究竟在為什麼樣的風險付出 1.25 兆？」他質疑。邱鎮軍強調，軍購不應該是禁區，而應該是最透明的領域。每筆武器採購不只是買裝備，更是在交出多少決策權。他指出，賴政府國安語言中，美國自動被排除在風險討論之外，所有重大決策單押在美國手上，從買什麼、怎麼買到何時交付，全由美方決定。「延宕不是違約，而是盟友的節奏」，風險和後果全由中華民國人民承擔。邱鎮軍說，政府不敢回答現實問題：「美國能不能沒有我們？」單押盟友代表沒有備案，沒有退路，歷史證明，強權承諾有有效期限，盟友關係服從成本與效益。今日被稱為「不可或缺的夥伴」，明天就可能成為「可被替代的選項」，一旦外部環境變動，我方籌碼有限，甚至無法重新談判。邱鎮軍批評，賴政府用「抗中」封住所有問題，把「親美」當作不必說明的政治前提，讓重大決策只剩單向方向與一句「相信安排」。這種國安守住的不是國家，而是「不必被質疑、不必被監督的執政方便性」。他警告，如果權力不需說明、質疑被視為威脅、監督被抹成不合時宜，民主就只剩形式，獨裁則換上較好聽的名稱。