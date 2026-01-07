「小提琴王子」林子安2023年社群自爆「餵毒劈腿」，坦承偷吃男模許祐瑋的女友、發生4次性關係，在第一版道歉文中，他甚至寫到「其中兩次（發生性關係）我還給對方搖頭丸」，儘管事後刪文，也證實他從未沾毒，不過檢警接獲林子安報案後，仍調查許祐瑋是否以不法手段逼林子安公開道歉，結果發現許祐瑋找舅舅等人「四對一」圍著林子安恐嚇「綁一綁殺掉，埋山裡好了」、還威脅要讓林子安變成「山上演奏家」，法院以強制罪判處許祐瑋拘役30天，另外三名嫌犯拘役20天。
林子安從7歲開始學琴，畢業於台北國立藝術大學音樂系，Youtube頻道有26萬人訂閱，他從古典跨流行，曾與張惠妹、A-Lin、蕭敬騰、周興哲、蘇打綠、光良、八三夭、蕭煌奇等知名藝人合作，由於臉孔俊俏，被封為「最帥小提琴王子」。
許祐瑋是知名籃球總教練「鳥總」許智超的兒子， 身高187公分、外型挺拔，也是伊林的模特兒，與蘇姓女友交往2年後，發現她在2022年11月劈腿林子安。
許祐瑋不滿林子安介入他與蘇姓女友的感情，2023年7月26日約舅舅、2名舅舅的友人助陣，前往新北中和與林子安談判。
許祐瑋的舅舅有詐欺前科，曾三度假冒地檢署、法院名義「監管」被害人帳戶騙走存款，在詐團中負責「收水」向上游轉交贓款，遭判刑2年半，2021年1月才出獄，明知執行完畢不滿5年再犯案無法緩刑，仍為了挺外甥許祐瑋，不惜以身試法。
林子安在談判現場以一對四，許祐瑋痛罵他「Ｘ，開賓士，Ｘ，很Ｘ，有房子有車有錢，要Ｘ你們兩個人狗男女湊一對去好了，幹嘛這樣折騰我？」、「你知道我阿舅是流氓嗎？他應該有講，他什麼都會講」，許祐瑋的舅舅則恐嚇林子安：「你今天帶一個人下去吃藥，你這樣把他牽下去吃藥，這件事情是很嚴重的」、「光刑責就很重，餵藥就很重啊」。
許祐瑋舅舅的友人威嚇林子安：「他是演奏家，如果你要把他綁到哪裡都可以，你懂意思嗎，『山上演奏家』」，聽到許祐瑋罵「真的這兩個都該死，只是我拍謝，我真的很心軟，我不想要打他，你要打你要怎麼打他，打死他我不在乎，我今天不管他，我不會自己動手」，接話說「今天阿舅有問說要揍人嗎？不用，要擄人嗎？不用」，許祐瑋再來越講越氣「換說的人綁一綁殺掉，埋山裡好了，這邊幾個大佬都做過」。
林子安姿態放軟，表明願意向威力（許祐瑋）真誠道歉，許祐瑋當場拒絕，要求林子安IG發一發就好、「你不發可能更難看」，許祐瑋舅舅的友人搭腔說「發這個....你的演奏事業也不用做，但你不發我你可能更難看」。
林子安受到脅迫後，案發當晚及隔天凌晨在IG貼文道歉，還發了兩個版本，差在第一版寫到給許祐瑋的女友搖頭丸、拍攝影片，不過第二版刪掉，兩版道歉文都有向Willy（許祐瑋）表達對不起，承認介入許祐瑋的感情關係，與對方女友發生四次性行為，他知錯了，要向粉絲道歉，並坦承「我很渣，渣了六年」。
林子安公開懺悔引發譁然，許祐瑋接受媒體訪問卻否認強迫、恐嚇，還埋怨被林子安反咬一口，但檢警依據談判現場監視畫面、林子安「以一對四」的錄音檔、林子安與許祐瑋的Line對話紀錄以及許祐瑋女友證詞，認定許祐瑋等四人強迫林子安行無義務之事，以強制罪起訴。
法院審理期間，四名被告都認罪，並接受林子安提出的和解條件：捐30萬元給南投家扶中心，在2025年12月10日前已捐款10萬元，其餘20萬分40期、每月5千元匯款。新北地院對許祐瑋判處拘役30天（可易科罰金3萬元）、許祐瑋的舅舅及兩名友人都是拘役20天（可易科罰金2萬元）。許祐瑋這對甥舅都無法緩刑。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
