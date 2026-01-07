我是廣告 請繼續往下閱讀

，在第一版道歉文中，他甚至寫到「其中兩次（發生性關係）我還給對方搖頭丸」，儘管事後刪文，也證實他從未沾毒，不過檢警接獲林子安報案後，仍調查許祐瑋是否以不法手段逼林子安公開道歉，結果發現許祐瑋找舅舅等人「四對一」圍著林子安恐嚇「」、還威脅要讓林子安變成「」，法院以強制罪判處許祐瑋拘役30天，另外三名嫌犯拘役20天。林子安從7歲開始學琴，畢業於台北國立藝術大學音樂系，Youtube頻道有26萬人訂閱，他從古典跨流行，，由於臉孔俊俏，被封為「」。， 身高187公分、外型挺拔，也是伊林的模特兒，與蘇姓女友交往2年後，發現她在2022年11月劈腿林子安。許祐瑋不滿林子安介入他與蘇姓女友的感情，2023年7月26日約舅舅、2名舅舅的友人助陣，前往新北中和與林子安談判。，曾三度假冒地檢署、法院名義「監管」被害人帳戶騙走存款，在詐團中負責「收水」向上游轉交贓款，遭判刑2年半，林子安在談判現場以一對四，許祐瑋痛罵他「」、「」，許祐瑋的舅舅則恐嚇林子安：「的」、「」。許祐瑋舅舅的友人威嚇林子安：「」，聽到許祐瑋罵「真的這兩個都該死，只是我拍謝，我真的很心軟，我不想要打他，」，接話說「今天阿舅有問說要揍人嗎？不用，要擄人嗎？不用」，許祐瑋再來越講越氣「換說的人」。林子安姿態放軟，表明願意向威力（許祐瑋）真誠道歉，許祐瑋當場拒絕，要求林子安IG發一發就好、「」，許祐瑋舅舅的友人搭腔說「發這個....你的演奏事業也不用做，但」。林子安受到脅迫後，案發當晚及隔天凌晨在IG貼文道歉，還發了兩個版本，差在第一版寫到給許祐瑋的女友搖頭丸、拍攝影片，不過第二版刪掉，兩版道歉文都有向Willy（許祐瑋）表達對不起，」。林子安公開懺悔引發譁然，，以強制罪起訴。法院審理期間，四名被告都認罪，並接受林子安提出的和解條件：捐30萬元給南投家扶中心，在2025年12月10日前已捐款10萬元，其餘20萬分40期、每月5千元匯款。新北地院對許祐瑋判處拘役30天（可易科罰金3萬元）、許祐瑋的舅舅及兩名友人都是拘役20天（可易科罰金2萬元）。