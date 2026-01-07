LINE TV最新一週熱播榜出爐，陳曉在與陳妍希離婚後火力全開努力賺錢，他所主演古裝劇《大生意人》本週強勢登上熱播第一名，成功超車趙露思《許我耀眼》，奪下陸劇話題王寶座。另外台劇《寶島西米樂》成功拿下第二名，日劇《豐臣兄弟》則意外來到第三名，而趙露思《許我耀眼》已播出一陣子，仍居第四名人氣不減。

▲趙露思在21日現身《騰訊星光大賞》典禮，但妝容竟被嫌髒，她事後直播認了沒請化妝師，還霸氣喊：「不再為造型內耗」。（圖／微博@趙露思工作室官微）
▲趙露思主演《許我耀眼》已完結播出超過三個月，仍在熱播榜上。（圖／微博@趙露思工作室官微）
陳曉戲裡戲外成焦點　苦寒戲碼惹人心疼

在《大生意人》中，陳曉詮釋身陷政商鬥爭的商販角色，不僅演技深沉，劇中還原「寧古塔」苦寒地帶的場景也讓觀眾印象深刻。無論是狼狽受罰、堅毅求生的演出，戲外的他與陳妍希婚變後的轉型努力，更用自己的實力證明，脫離婚姻陰影後，他依舊是演藝圈最頂流的男主角之一。

LINE　TV十大熱播台行榜

1.《大生意人》

2.《寶島西米樂》

3.《許我耀眼》

4.《豐臣兄弟》

5.《整形過後》

6.《後浪》

7.《廚師的迫降：客家廚房2》

8.《怪談作家之妻》

9.《星廚之戰》

10.《娶而代之》

▲LINE TV熱播週榜1229-0104。（圖／LINE TV提供）
