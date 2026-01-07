LINE TV最新一週熱播榜出爐，陳曉在與陳妍希離婚後火力全開努力賺錢，他所主演古裝劇《大生意人》本週強勢登上熱播第一名，成功超車趙露思《許我耀眼》，奪下陸劇話題王寶座。另外台劇《寶島西米樂》成功拿下第二名，日劇《豐臣兄弟》則意外來到第三名，而趙露思《許我耀眼》已播出一陣子，仍居第四名人氣不減。
陳曉戲裡戲外成焦點 苦寒戲碼惹人心疼
在《大生意人》中，陳曉詮釋身陷政商鬥爭的商販角色，不僅演技深沉，劇中還原「寧古塔」苦寒地帶的場景也讓觀眾印象深刻。無論是狼狽受罰、堅毅求生的演出，戲外的他與陳妍希婚變後的轉型努力，更用自己的實力證明，脫離婚姻陰影後，他依舊是演藝圈最頂流的男主角之一。
LINE TV十大熱播台行榜
1.《大生意人》
2.《寶島西米樂》
3.《許我耀眼》
4.《豐臣兄弟》
5.《整形過後》
6.《後浪》
7.《廚師的迫降：客家廚房2》
8.《怪談作家之妻》
9.《星廚之戰》
10.《娶而代之》
