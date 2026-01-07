我是廣告 請繼續往下閱讀

▲趙露思主演《許我耀眼》已完結播出超過三個月，仍在熱播榜上。（圖／微博@趙露思工作室官微）

▲LINE TV熱播週榜1229-0104。（圖／LINE TV提供）

LINE TV最新一週熱播榜出爐，陳曉在與陳妍希離婚後火力全開努力賺錢，他所主演古裝劇《大生意人》本週強勢登上熱播第一名，成功超車趙露思《許我耀眼》，奪下陸劇話題王寶座。另外台劇《寶島西米樂》成功拿下第二名，日劇《豐臣兄弟》則意外來到第三名，而趙露思《許我耀眼》已播出一陣子，仍居第四名人氣不減。在《大生意人》中，陳曉詮釋身陷政商鬥爭的商販角色，不僅演技深沉，劇中還原「寧古塔」苦寒地帶的場景也讓觀眾印象深刻。無論是狼狽受罰、堅毅求生的演出，戲外的他與陳妍希婚變後的轉型努力，更用自己的實力證明，脫離婚姻陰影後，他依舊是演藝圈最頂流的男主角之一。1.《大生意人》2.《寶島西米樂》3.《許我耀眼》4.《豐臣兄弟》5.《整形過後》6.《後浪》7.《廚師的迫降：客家廚房2》8.《怪談作家之妻》9.《星廚之戰》10.《娶而代之》