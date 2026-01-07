我是廣告 請繼續往下閱讀

花蓮空軍基地一架F-16V單座戰機（機號6700）昨（6）日晚間執行夜航訓練時突失聯，飛官上尉辛柏毅於晚上7時29分於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬處，疑似因空間迷向而跳傘逃生，至今仍失聯，國軍正展開海空救援。對此，國防部今上午緊急召開記者會，空軍第五聯隊上校隊長周明慶指出，F-16有「4大殺手」，其中夜航最容易發生空間迷向，飛行員最後一道關卡就是彈射跳傘。不過，國防部也說明，目前無法證實辛柏毅是否已完成跳傘。周明慶指出，辛柏毅昨晚的飛行路徑已經沒有顯示，而F-16飛航有4大殺手：空中相撞、空間迷向，以及大機昏迷、操控撞底，其中夜航最容易發生的就是空間迷向跟操控撞底，那空間迷向可以分為已察覺跟未察覺，其實昨晚上已經知道辛柏毅可能空間迷向，同時他檢查高度已經下掉，飛行員的最後一道關卡就是「彈射跳傘」。所以，他該做的都已經做了，長機已經想辦法要把他帶回來。周明慶也哽咽表示，飛行遭遇處置有3個原則，就是保持飛機操作、分析情況，並採取實際上措施，盡可能迅速安全落地，他沒有保持飛機操作，沒有把情況報出來，也沒有盡可能迅速落地，所以真的現在唯一的就是陪伴家屬，這是很長的路，那儘速搜救。周明慶提到，辛柏毅是相當優秀的隊員，飛行也很穩定，而飛行員真的很辛苦，平常訓練並沒有時間，大家也知道辛柏毅才剛度完蜜月回來，去冰島和芬蘭是他一輩子的夢想。