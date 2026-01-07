我是廣告 請繼續往下閱讀

曝汽車關稅進度大方向 劉錦村：車商難預測未來關稅

▲劉錦村（圖左）今（7）日受訪表示，行政院對汽車關稅有些方向，但尚未拍板，認為這些代理商所主打的「0關稅」是促銷手法，非真正清楚未來走向。（圖／總統府提供）

美製車0關稅刺激車市 劉錦村認為效果有限

台灣與美國對等關稅進入2026年尚未談定，消費者期待17.5%的汽車進口關稅可以降也尚未出爐，但近期已經有美製車代理商開始主打「0關稅」接單，彷彿已經未卜先知關稅結果。對此，中華民國汽車商業同業公會理事長劉錦村今（7）日受訪表示，行政院對汽車關稅有些方向，但尚未拍板，認為這些代理商所主打的「0關稅」是促銷手法，非真正清楚未來走向。台灣對等關稅仍在談判當中，而消費者相當觀望美國車輛來台灣的17.5%進口關稅可以減免，甚至可以達到「0關稅」。近期更有汽車代理商在接單時就直接用「0關稅」方式扣除價格；如今接單預計第2季到港，彷彿已經預知屆時台美談判下，美系汽車關稅將會一切歸零，再試算台灣售價。對此，劉錦村表示，自己先前與行政院長卓榮泰、行政院副院長鄭麗君一同開會，目前掌握到三個重點方向。第一，台灣進口車關稅降縱使為0%，也僅限於「美國本土製造的車輛」，像是歐製、日製車輛來台灣，還是以17.5%課徵。第二，台灣汽車關稅還沒有談定，必須跟美國232關稅一起談。第三是台灣會把整車業及汽車零組件一起包裹，原因是台灣出口到美國車非常少，但是台灣汽車零組件在美國車用AM市場（車輛後市場）佔有很高比率，假如台灣關稅過高，那麼就無法跟日本、韓國競爭。他評估，車商現在用「0關稅」接單，並非真的掌握到今年Q2進口車稅就可以降至0%，而因為最近業績真的不太好，縱使東扣西扣，畢竟現在也不清楚關稅狀況，然後美國D2D（Dealer-to-Dealer，經銷商對經銷商）價格與台灣售價都還會有變化，不太可能冒這個風險太大。「與其要虧錢，不如就是少賺」，他解釋，所減少的10萬、20萬價格並非真正的關稅減免的價格，而是利潤少賺一點，畢竟很多庫存車沒有賣掉，明年汽車又再進來，那麼壓力就會更大，坦言台灣車市過去30幾年來頭一次遇到這麼冷的情況。然而，財政部去年9月才調降汽車貨物稅，據經濟部統計資料，台灣去年汽車掛牌數從8月的2.9萬台逐步回升，到11月已達到3.6萬台的水準。對此，劉錦村認為，台灣車市痛點並非貨物稅，而是受到關稅不確定性影響到大環境，畢竟現在除了AI與科技業好之外，其餘產業都有點慘淡，進一步影響到民眾購買耐久財意願，比喻假如一台350萬車降到320萬，但是原本年收入的人從年薪從500萬砍半，也不可能會想買。至於美國車降到0關稅後，是否可能會刺激台灣車市？他分析，最熱銷的就是特斯拉，而台灣人不太可能選擇通用（GM）、克萊斯勒（Chrysler），或是美國福特等中價位品牌，因為從180萬降價至150萬也不太可能購買。最可能消費狀況，就是原本要購買Audi的車主，可能會因為減少關稅價格轉買美製BMW，但不可能因為車價變便宜，就一口氣買2台，總結就是台灣車市會因為美國關稅減少出現進口量及掛牌數不會有太大變化。對於政府建議，他強調，政策必須要有刺激性，補助政策不斷延續只會讓消費者感到麻木，就跟百貨公司周年慶打折才會大排長龍，但如果365天都在促銷，難有吸引力，就如補貼貨物稅並未造成車市轉熱的主因，就算拿掉汽車貨物稅補貼，台灣汽車掛牌數也不會掉到40萬以下。其次，他認為台灣車廠品牌製造方面還是必須要升級轉型。他提到，目前國內部分廠商還是舊方式維持經營跟製程，即使是幫國際品牌代工的車廠，也容易受到原廠規則侷限發展，最終就被後起之秀的韓國、中國超車，再不轉型未來5、10年，就會被更多國家超越。