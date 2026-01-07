我是廣告 請繼續往下閱讀

▲KKday發布「2025年台灣旅客 旅遊偏好洞察」釜山位居亞軍。（圖／KKday提供www.kkday.com/）

35%台灣人在2025有至少一次的3天海外遊、超過20%在2025年出國4次以上

日本二三線城市大旺！2025年全年業績成長超過30% 深度旅遊體驗銷售穩健成長

易遊網也有台灣人最愛去海外城市排行 東京奪冠、曼谷居第二