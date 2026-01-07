旅遊電商平台KKday今（7）日發布「2025年台灣旅客 旅遊偏好洞察」，2025年最熱門海外旅遊目的地冠軍寶座由大阪拿下，釜山位居亞軍，沖繩勇奪季軍，第四名至第十名依序為東京、北海道、京都、首爾、香港、澳門、曼谷。KKday即日起還推出新春優惠，包括全站95折優惠、APP新客限定89折、海外熱門旅遊體驗5折起，還有機票促銷，大阪夏季早鳥5至6日機票1萬888元起，樂桃航空沖繩4日早去晚回機票8888元起。
KKday公布了2025年最熱門海外旅遊目的地，最熱門冠軍寶座並非是日本東京，而是由大阪拿下，而第二名至第十名依序為釜山、沖繩、東京、北海道、京都、首爾、香港、澳門、曼谷。光是日本就佔了5個席位，足見國人對於日本之喜愛。
35%台灣人在2025有至少一次的3天海外遊、超過20%在2025年出國4次以上
KKday提到，自2022年10月跨境旅遊解封至今已超過三年，若進一步探究2025全年銷售數據，台灣民眾赴海外旅遊的喜好也出現三大變化：第一，短天數快閃遊vs.長天數深度遊都要！從KKday全站網卡銷售數據來看，超過35%台灣旅客曾於2025年分別進行至少一次的3天海外快閃遊、超過7天的海外深度遊，更有超過20%的旅客全年出國4次以上，凸顯民眾對於海外高頻率旅遊的渴求。網卡銷售方面，短天數的網卡銷售由釜山拿下目的地冠軍，長天數則由日本一線城市大阪、東京位列前兩名。
日本二三線城市大旺！2025年全年業績成長超過30% 深度旅遊體驗銷售穩健成長
至於第二變化，是日本二三線城市大旺，2025年全年業績成長超過30%，由於疫情前台灣民眾的旅遊足跡已深入日本各地，2025年日本人氣二線城市前五名分別為：福岡、熊本、宮崎、長野、岐阜，另青森、岡山、廣島也是熱門目的地。
第三，各類深度旅遊體驗銷售品也穩健成長，具備在地文化特性、個性遊的商品最受青睞，比如深受亞洲各地年輕客群喜愛的K-POP系列體驗，包括：首爾舞蹈教室、韓風證件照、韓式妝髮＆色彩鑑定、各類韓星行程等。
全站95折、熱門旅遊體驗週週5折、機票促銷「沖繩8888元」
看好2026年海外旅遊續夯，KKday即日起至1月28日推出全站新春優惠大放送，包括全站95折優惠、週五下單點數三倍送、APP新客限定89折、指定銀行最高回饋25%等，針對海外熱門旅遊體驗，更推出週週5折起限定優惠，包括：曼谷美功鐵路＆ 丹嫩莎朵水上市場一日遊（新台幣每人1047元起）、越南下龍灣Cozy Bay高級一日遊船（每人1,165元起）、印尼峇里島寺廟+叢林+河畔健行體驗（每人761元起）等。
大阪夏季早鳥5至6日機票1萬888元起、樂桃航空沖繩4日早去晚回機票8888元起
至於人氣海外機票，針對日韓旅遊推出大阪夏季早鳥5至6日機票1萬888元起，樂桃航空沖繩4日早去晚回機票，最低8888元起，樂桃沖繩5日午去午回機票9388元起，釜山航空釜山5日9500元起，另加碼下單限定禮遇，包括滿4000元折250元、滿1萬元折800元等。
易遊網也有台灣人最愛去海外城市排行 東京奪冠、曼谷居第二
另一人氣旅遊網站易遊網，也於日前公布了台灣人最愛去的海外城市，易遊網根據機票銷售數據，明年春節機票買氣較今年成長超過2成，從熱銷航點排行來看，十大人氣航點依序為東京、曼谷、大阪、首爾、沖繩、香港、上海、釜山、福岡與名古屋，易遊網提到，東京連續多年穩坐冠軍寶座，與KKday數據稍有不同，但同樣的是，日本城市都霸榜佔席位一半。
▲易遊網表示，明年春節機票買氣較今年成長超過2成，多數台灣人喜愛到日本旅遊。（圖／記者葉盛耀攝）
資料來源：KKday、易遊網
