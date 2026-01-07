我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳珮騏《百味人生》讓網友走心，引發兩派觀眾激辯。（圖／三立提供）

陳珮騏2天前在IG發文，暗指有人作亂、秀下限引來關注，讓人猜想與她最近在三立八點台劇《百味人生》中飾演的反派「蕭紅雪」有關。陳珮騏在劇中為了鞏固的自己地位，栽贓大牙害女兒林萱瑜險流產，不少觀眾直呼角色轉變來得又急又狠而過度入戲走心。對此，陳珮騏坦言拍攝初期自己同樣困惑，但隨著劇情推演，逐漸理解角色，也看清無法滿足所有人。陳珮騏分析，紅雪的轉變並非一夕之間，而是多重壓力長期累積的結果。包括懷孕帶來的身心變化、過往惡行即將被揭穿的恐懼，以及建立在謊言之上的二十多年婚姻與幸福逐步瓦解。她認為，紅雪過去表現出的冷靜與理智，其實只是勉力維持的假象，當所有防線被逼到極限，角色終究無力再掩飾本性，也讓「壞人終須付出代價」的戲劇張力自然成形。談到角色定位，陳珮騏直言，紅雪確實做過許多傷害他人、甚至觸法的行為，即便後來試圖彌補、付出真心，也無法抹去造成的傷痕，「搶來的幸福，本來就站不住腳。」因此她選擇不抗拒角色走向，而是全然投入，隨著編劇安排，完整呈現人物在高壓下逐步失序的過程。陳珮騏也進一步分享身為演員的看法。她表示，演員本就是在演出人生百態，而一部戲之所以能成立，關鍵在於好人與壞人彼此作用，讓觀眾情緒隨劇情起伏，相較於討喜的好人角色，她坦言壞人其實難演得多，不僅表演層次複雜，心理與身體的承受壓力也更大，但她並不逃避，反而對自己能承擔這樣的角色感到一份專業上的驕傲，「我能演，也願意演。」她更直言，除了部分報應戲確實辛苦到接近極限之外，壞人角色帶來的表演張力，確實比好人更過癮。因此，陳珮騏強調，無論角色立場如何，她都願意以同樣的心情與專業接下，她也坦言，討喜角色確實較容易累積人氣，而壞人角色往往會流失部分支持者，但她早已習以為常，「這就是演員的日常。」對她而言，表演不只是工作，而是一種必須全然投入、也值得盡情享受的職業選擇。她笑說，自己無法、也不打算討好所有人，只希望在角色允許的範圍內，把人性的複雜、黑暗與真實，誠實地呈現給觀眾。最後，她也感性感謝一路支持她的觀眾，直言自己的粉絲不僅長情，也願意理性討論角色對錯，讓她深感驕傲，並期盼大家能持續跟著《百味人生》，一同感受戲劇所帶來的真實重量。