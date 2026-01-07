我是廣告 請繼續往下閱讀

法務部近期啟動檢察長遴選作業，9位票選檢審委員自去（2025）年12月23日起受理候選人報名及推薦，並於今（7）日上午公布第一波名單，共計20人。其中，現任台灣高等檢察署檢察官陳舒怡亦名列其中，引發關注。值得注意的是，中國國務院台灣事務辦公室今早舉行例行記者會，發言人陳斌華公開點名陳舒怡，指稱其為「綠色司法打手」，並將其列為所謂「台獨打手幫兇」，揚言要「依法終身追責」。相關言論隨即在台灣司法與政壇引發討論。檢察官陳舒怡長期任職於台灣高等檢察署，主要負責國家安全案件，任內曾督導、參與多起重大共諜案偵辦，包括退役軍官遭中國情治單位吸收、回台發展組織並試圖接觸現役軍人案件，以及利用民間身分、企業或社團作為掩護，蒐集我國軍事、政治與科技情資的滲透案件，被視為檢察體系中專責國安案件的重要戰力之一。相關人士指出，其辦案內容多涉及跨境滲透、情報蒐集及危害國家安全行為，具高度敏感性。此外，去年發生張文隨機殺人事件後，台灣高等檢察署即刻成立督導應變小組，由主任檢察官鄭鑫宏擔任召集人，陳舒怡則被指派為執行秘書，負責統籌全國檢察機關對於重大危害社會秩序案件的督導、協調與通報作業，確保各地檢署即時掌握情資並迅速應變。針對國台辦的指控，我方相關單位重申，檢察官依法獨立行使職權，偵辦案件皆以事實與證據為依歸，不容任何政治標籤或境外勢力抹黑干預。陳舒怡過往辦案紀錄，也被視為其專業與立場的具體展現。