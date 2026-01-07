我是廣告 請繼續往下閱讀

輝達（NVIDIA）將進駐北投士林科技園區T17、18基地，外界都關注輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳月底是否會出席地上權的簽約儀式。台北市長蔣萬安今（7）日透露，黃仁勳預計月底來台，將再次邀請參加設定地上權的簽約儀式。蔣萬安今天出席「雙永國小校舍暨地下公共停車場新建工程開工動土典禮」，會前被媒體堵訪時，他說，去年11月他就有寫信邀請黃仁勳來參加簽約儀式，後來他與輝達全球不動產副總裁艾克曼（Scott Ekman）會面時，也再次邀請黃仁勳來台。蔣萬安表示，艾克曼當時還開玩笑說，如果黃仁勳屆時可以來，艾克曼願意請黃仁勳在他的娃娃上簽名。蔣萬安說，照慣例黃仁勳會在農曆年前來台灣參加輝達尾牙，現在已大致確定1月底會來台，一旦確定時間，他將再次邀請黃仁勳參加簽約儀式，並實際到基地周邊走走、看看，再到一旁土地公廟拜拜祈福。