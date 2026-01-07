我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「2019台北國際航太暨國防工業展」洛馬飛行員示範F-16V模擬機操作。（圖／記者呂炯昌攝）

由空軍第五聯隊飛行員辛柏毅上尉駕駛丶機號6700的F-16V戰機，昨晚疑似戰機「模組化任務電腦」（Modular Mission Computer, MMC，MMC）訊號故障，導致飛行員空間迷向，戰機雷達光點消失處約在花蓮靜浦東方8.5浬處，目前仍處於失聯狀態。針對「靠北長官」粉專今（7）日更有自稱F-16資深飛行教官的匿名網友爆料，指出F-16的MMC雖然經過升級，卻導致系統穩定度更差，常常故障，效能還不如升級前。對此，前飛官與軍事專家示警，MMC故障伴隨其他狀況可能危及飛安。空軍今日於花蓮基地舉行記者會說明事發狀況與搜救進度。針對傳出MMC任務電腦故障率高，空軍第五聯隊後勤科科長丁尉軒中校表示，針對 MMC 模組的部分，6670 號機有清查近半年的情況，都沒有任何的 MMC 故障情況。該系統從「鳳展」構改完之後，針對每架機 MMC 故障的情況，空軍這邊每批都要去下載它的故障資料，把參數搜集給美方，然後由美方再繼續提供給美方去研析，也會要求美方加速軟體的修正，來提升系統的可靠度。第五聯隊第27隊隊長周明慶上校表示，MMC 失效有分好幾級，其實昨天已經是飛行路徑已經沒有顯示，所以他沒辦法去參考他的姿態。那F-16 有四大殺手：空間相撞、空間迷向、大G昏迷、操縱撞地。夜航最容易發生的就是空間迷向跟操縱撞地。空間迷向可以分為「已察覺」跟「未察覺」。其實他昨天晚上已經知道他空間迷向，也報出來，同時他檢查他的高度表，已經下掉。不具名軍方人士指出，MMC整合與統裁機載雷達系統、飛控限制與包線邏輯、導航／姿態／空速／高度等關鍵飛行參數、武器管理、資料鏈與任務資料與HUD（抬頭顯示器）／MFD（多功能顯示器） 等座艙顯示整合。MMC一旦發生故障，可能會導致關鍵姿態資訊喪失或錯誤，例如HUD或MFD上的地平線、高度、速度等飛行姿態訊息消失或顯示錯誤資訊。在缺乏外部視覺可參照的情況下，尤其是夜間飛行，飛行員若無法獲得準確的儀表數據，將難以判斷飛機的實際方位。前F-16種子教官黃揚德指出，在夜間與天候不佳時飛行，確實容易發生「空間迷向」。如果飛行時提供導航重要資訊、飛行姿態、航向等資訊的任務電腦MMC出現故障，更加容易產生空間迷向與錯覺。黃揚德說，簡單來說，「空間迷向」是因為飛行員在做帶G力、空中氣流顛簸時，內耳前庭的半規管受到干擾，若加上夜間沒有地標可供參考、天候不佳時，容易產生無法判斷飛行姿態與實際的三度空間狀態，這時候還是要相信儀表。「軍情與航空網站」主編施孝瑋表示，現在飛機沒有傳統類比儀表，都是數位顯示，都要透過MMC投射到抬頭顯示器與多功能顯示器，一旦數據是亂的、不能相信，會讓飛行員無法正確姿態飛行。空軍現役F-16V（Block 20）飛控電腦還是類比式，據他所知還未換成數位式，升級之後還有訊號匹配的問題待解決。